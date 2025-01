Poseben dan za Kate Middleton: ganljiv zapis princa Williama

Kate Middleton danes praznuje 43. rojstni dan in po tradiciji je na uradnem instagram profilu valižanskega princa in princese objavljena njena nova fotografija s presenetljivo osebnim in čustvenim zapisom princa Williama, ki se glasi:

»Najbolj neverjetni ženi in materi. Moč, ki si jo pokazala v zadnjem letu, je bila izjemna. George, Charlotte, Louis in jaz smo neskončno ponosni nate. Vse najboljše, Catherine. Ljubimo te. W«

Čestitkam se pridružujeta tudi kralj in kraljica, ki sta na uradnem instagram profilu britanske kraljeve družine objavila fotografijo Kate, posneto na božični dan v Sandringhamu, ter ob njej zapisala:

Vse najboljše valižanska princesa!

Kot poročajo britanski mediji, Kate sicer ne namerava bučno zaznamovati osebnega praznika. Tako kot vsako leto doslej si obeta mirnega praznovanja v krogu najbližjih doma na posesti Windsor, kamor se je z družino vrnila po novoletnem oddihu v Norfolku.