Strašljivo je … spregledano dejstvo, ki ga razkriva ena zadnjih fotografij princese Charlotte

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija britanske princese Charlotte, srednjega otroka princa Williama in Kate Middleton, ob kateri so mnogi pomislili samo na eno stvar.

Na instagram profilu Royal Monarchies je bila objavljena lepljenka, na kateri je ob fotografiji devetletne deklice, ki je bila posneta med tradicionalnim božičnim koncertom, ki ga je ob zaključku lanskega leta organizirala aktualna valižanska princesa, posnetek princese Diane, med babico in vnukinjo pa je več kot očitna podobnost.

Na posnetku je Charlotte ujeta z ostrim pogledom, po katerem je bila znana tudi Diana in ki je v javnosti dobil naziv Spencerjev pogled.

»Princesa Diana nedvomno izza mavrice pazi na vnukinjo. Dve čudoviti kraljevski duši.« »Strašljivo je, kako zelo Charlotte spominja na Diano.«

»Poleg tega, da je videti kot babica, je očitno tudi, da ne mara paparacev.« »To je ta pogled,« so se zvrstili komentarji pod objavo in poudarjali dejstvo, da je med babico in vnukinjo več podobnosti, ki jih je nemogoče spregledati, povzema showbuzz.hr.