Znano, zakaj sta kralj Karel in Kate Middleton skrivala podrobnosti o raku

Kralj Karel III. se bori z rakom. Zdravljenje bo nadaljeval tudi prihodnje leto, piše britanski Hello. Viri iz Buckinghamske palače so povedali, da zdravljenje dobro napreduje in da bo po novem letu začel z naslednjim ciklom kemoterapije.

Kljub temu da je javnost o resni diagnozi izvedela februarja, palača še vedno ni razkrila, kakšno vrsto raka ima kralj. Zakaj pa ta ostaja skrivnost? To je pred nedavnim za The Times razkril vir in pojasnil, da je bila to premišljena odločitev.

S skrivanjem natančnejše diagnoze namreč monarh doseže mnogo širši krog ljudi, ki se borijo z isto boleznijo, kot če bi se javnost osredotočila le na eno vrsto raka.

Prepričan je še, da iz istega razloga natančne vrste te bolezni ni razkrila valižanska princesa.

Kralj se je nekaj tednov, preden je javnost izvedela za njegovo bolezen, zdravil zaradi povečane prostate. Za nekaj časa se je umaknil iz javnosti in se v kar največji meri posvetil zdravljenju.

Kljub temu je bil seznanjen z vsemi dogajanji, saj je redno pregledoval dokumente, ki so mu namenjeni in imel zasebne sestanke.

Daily Mail piše, da je ob prehodu v novo leto osebno počastil zdravnika, ki sta sodelovala pri postavitvi diagnoze in zdravljenju.

Tako je svojega osebnega zdravnika Douglasa Glassa in specialista, profesorja Richarda Leacha nagradil z viktorijanskim redom, ki ga prejmejo posamezniki za posebne zasluge za monarha in kraljevo družino ter ga podeljuje sam monarh.

Med boleznijo je deležen velike podpore svoje družine, še posebej žene Camille in snahe Kate Middleton, ki se je prav tako letos soočila s težko diagnozo.

Septembra je prenehala s kemoterapijo in se postopoma vrača k svojim obveznostim.