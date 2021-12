Porniče je začela gledati že pri 11 letih

Stara je komaj 19 let – no, do 20 svečk na rojstnodnevni torti jo ločita le še dva dneva –, pa vendar je Billie Eilish v svojem mladem življenju doživela že več kot marsikdo na vsej svoji poti. Mladenka je s skoraj nezemeljskim glasom svet opozorila nase že pri 15 letih, pri 18 pa se je v zgodovino zapisala kot tretja in hkrati tudi najmlajša glasbenica v zgodovini grammyjev, ki je s podelitve odnesla kar vsa štiri odličja najpomembnejših kategorij.

Avgusta se je dva meseca borila s koronavirusno boleznijo, katere posledice čuti še danes. FOTO: Osebni Arhiv

Ta meteorski uspeh pa je le še podčrtala, ko je istega leta s svojo pesmijo in vokalom postala del kultne filmske franšize o Jamesu Bondu. Skratka, še ne dvajsetletnemu dekletu je v svetu glasbe uspelo že skoraj vse. In kot se je bliskovito hitro prebijala na svetovno glasbeno sceno, podobno (pre)hitro se je razvijala tudi zasebnejše in intimnejše. Stara je bila namreč komaj 11 let, ko je že odkrila pornografske filme. A če je tedaj mislila, da je s tem vse v redu, zdaj priznava, da so ji žgečkljivi filmi za odrasle izkrivili pogled na spolnost in ji precej uničili tudi prvo seksualno izkušnjo.

Glede razmerja si je premislila

O svoji zasebnosti ne govori rada. Vseeno pa je jezičnemu voditelju Howardu Sternu, ki slovi po tem, da se z gosti pogovarja brez dlake na jeziku, odškrtnila vrata v svojo zasebnost. »Ne hodim na zmenke kot po tekočem traku. Ne hodim ven in ne flirtam,« je dejala in dodala, da k temu morda nekoliko pripomore tudi, da precej težko spoznava nove ljudi, saj se je zaradi njenega zvezdniškega statusa bodisi bojijo bodisi so že vnaprej prepričani, da niso z njo v isti ligi.

»Še lani sem bila prepričana, da bom najverjetneje do konca življenja samska. Naj sem se še tako trudila, same sebe nisem mogla videti v razmerju.« A je to očitno premostila, saj naj bi se zapletla z igralcem in voditeljem podcasta Matthewom Tylerjem Vorceom. Razmerja sicer mladi par, o katerem se je prvič začelo šepetati aprila, uradno še ni potrdil, a se oktobra na zabavi raperke Doje Cat nista več kaj prida trudila skriti medsebojne naklonjenosti. »Bila sta nerazdružljiva. Nenehno sta se poljubljala. Vso noč sta bila skoraj zlepljena skupaj,« je povedal vir.

Pevka je prepričana, da njen brat Finneas ni zbolel le zaradi cepiva. FOTO: Cf/cover Images

V teh hladnih zimskih dneh naj bi ji srce hitreje utripalo ob Matthewu, pred njim pa je bila leta 2018 v enoletnem razmerju z raperjem Brandonom Quentionom Adamsom. A svet spolnosti je odkrila že precej prej, četudi le prek televizije. »Kot ženska menim, da so porniči sramotni. Vseeno pa moram priznati, da sem jih včasih gledala. Začela sem že pri enajstih letih, čeprav mislim, da so mi uničili možgane,« je priznala Sternu in nadaljevala, da se je sprva vsega o seksu »naučila« prek pornografskih filmov, a da so ti nerealni in neživljenjski prikazi telesne ljubezni precej pogubno vplivali na njeno prvo resnično izkušnjo s seksom.

Cepivo naj bi jo rešilo

»Ne trdim, da je bilo tistih prvih nekajkrat slabo. Težava je, da me je privlačilo to, kar sem zaradi porničev mislila, da me mora privlačiti.« Prepričana pa je tudi, da je pornografska industrija kriva za zmotna pričakovanja pri obeh spolih. »V resničnem življenju ženska telesa niso videti tako. In tudi naše genitalije niso takšne, kot jih prikazujejo v filmih. Nobena resnična ženska nima vagine, kot jo imajo pornografske zvezdnice! Prav razbesni me, ko pomislim, kako priljubljeni so porniči!«

Zase precej netipično se je razgovorila o svoji intimi, nekoliko bolj skopa z informacijami pa je bila glede razkritja, da je poleti prebolela covid-19. »Želim biti jasna – bilo je zelo hudo. Zdaj pa sem dobro le zato, ker sem bila cepljena,« je dejala pevka in dodala, da je prepričana, da bi bila, če ne bi cepivo ublažilo simptomov, danes verjetno mrtva. »Trditev, da je bilo z mano slabo, je preblaga. Bilo je grozno. A sem jo v primerjavi z mnogimi drugimi še dobro odnesla.«

Adijo, najstništvo! Prihajajoči rojstni dan to soboto pričakuje s strahom, saj jo je že od nekdaj groza staranja. Vseeno pa je v dejstvu, da bo obdobje najstništva pustila za sabo, tudi precej vznemirjenja. »Prvič odkrivam stvari, ki jih počnejo odrasli. Precej zanimivo je, ko prvič točiš bencin, pereš svoje obleke ali sam pokličeš zdravnika.«

Z boleznijo se je borila dva meseca, posledice, med temi tudi trdovraten kašelj, ki se ga ne more in ne more znebiti, pa jo še kar spremljajo. Tudi zato upa, da bo čim več ljudi sledilo njenemu zgledu in se cepilo. »Cepivo je čudovito. Pred okužbo je zaščitilo mojega brata Finneasa, starše in prijatelje.«