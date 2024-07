Po ločitvi bo iskal novo ljubezen

Po lanski ločitvi od Deborrah-Lee Furness, ki je nihče ni pričakoval, Hugh Jackman očitno začenja pisati novo poglavje svojega življenja. Ali pa se z njim vsaj močno spogleduje. Hollywoodski zvezdnik, čigar korenine sicer segajo v Avstralijo, v teh dneh v Londonu snema film Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, pri čemer je dobil idejo, da bi filmsko meko na drugi strani Atlantika za vselej zapustil in si novi dom ustvaril na Otoku. Še več, dozdevati se mu menda tudi začenja, da so se mu srčne rane po ločitvi že dovolj zacelile, da bi spet skočil v svet zmenkov in poiskal novo ljubezen.

26. JULIJA prihaja v kina njegov najnovejši film.

Skupaj sta bila skoraj tri desetletja. Zgodba Hugha in Deborrah-Lee se je namreč začela pisati že davnega leta 1995 na snemalnem prizorišču serije Corelli, pri čemer sta se požvižgala na kar 13-letni starostni razkorak, se vrat na nos vrgla v goreče ljubezenske razmerja in ga že 11 mesecev pozneje okronala s poroko. A četudi sta nato vsa dolga leta dajala vtis usklajenega, skoraj popolnega para, je pod površjem očitno škripalo in počilo, saj sta lansko jesen odvrgla ločitveno bombo. Tako dokončna odločitev nikakor ni mogla biti lahka, čeprav sta o njej gotovo dobro premislila in spoznala, da je edina prava. Igralcu je spodnesla tla pod nogami, moral je spet najti ravnotežje in samega sebe, zaradi česar se je tudi odločil za snemalni projekt v Londonu. Tu pa mu življenje očitno še bolj ustreza, kot je mislil, saj razmišlja o stalni preselitvi.

Lani je zabobnela nepričakovana ločitev Hugha in Deborrah-Lee. FOTO: Shutterstock

»Želi biti bližje svoji mami in sestri, ki sta si obe tu ustvarili življenje. In morda, če mu bo to dano, bi tu poiskal tudi novo ljubezen,« je dejal vir. In očitno ima igralec v mislih že grob oris ženske, ki jo išče. »Spoznati želi nekoga, s komer bi skupaj poskusila svet narediti nekoliko lepšega in boljšega. Osebo, s katero ob strani bi slavo, ki mu jo je prinesla hollywoodska kariera, lahko unovčil za kaj dobrega.« Pri tem bo pokukal za meje svojega siceršnjega družabnega kroga, želi si ženske, ki ni kot on vpeta v zabavno industrijo.

Ločitvi je nedvomno sledilo kar precej neprespanih noči, kar se je na zvezdniku izrisovalo s temnimi sencami pod očmi. Svoje pa je dodalo tudi 55 preživetih let, ki se kot vsem kažejo v gubicah, ki pripovedujejo zanimive zgodbe prehojene poti. Teh Jackman ne želi izbrisati, vseeno pa je sklenil ohranjati nekaj mladostnosti in sijoč pogled z lepotnim režimom, kakršnih moški sicer ne obešajo na veliki zvon. A filmski Wolverine je dovolj samozavesten in prepričan o svoji možatosti, da je brez sramu pokazal, da si ob večerih pod očmi naredi lepotno masko. No, predel pod očmi nahrani z blazinicami, bogato prepojenimi s hialuronsko kislino. »Tako je videti 55 let!« je podpisal fotografijo.