Po desetih mesecih razdrla zaroko: on že sanjaril o otrocih in celo vnukih

Z njo je videl prihodnost. Videl je skupno življenje, osnovanje družine, sanjaril je že celo o otrocih svojih bodočih otrok. Vse te misli je v pop punk rockerju Modu Sunu prebudila Avril Lavigne, ki jo je pevec po dobrem letu romance aprila lani že zasnubil.

Avril Lavigne ne bo še v tretje nevesta. FOTO: Steve Marcus/Reuters

»Uspeh lahko merimo tudi v odraščanju, staranju in osnovanju družine, ko svoje gene in znanja preneseš na te, ki si jih spravil na svet. Zdaj prvič v življenju o uspehu razmišljam na tak način. Prvič vem, da se želim postarati, da želim postati oče in nato dedek,« je sanjaril, skoraj od prvega dne prepričan, da je žensko, s katero si bo vse to ustvaril, našel v Avril. A čeprav je bila podobno vznesena ob njunem prvem srečanju tudi kanadska zvezdnica, tedaj sveto prepričana, da je po dveh spodletelih zakonih naposled našla pravega, se je čar brezglave zaljubljenosti razblinil. Po zgolj desetih mesecih zaroke je pevka to preklicala in bivšemu zlomila srce.

Skupne utrinke sta na družabnih omrežjih nazadnje delila v božično-novoletnem času. Nato pa sta že trapasto zaljubljene objave nenadoma prenehala, kar je sprožilo govorice o krizi v njunem mladem razmerju. Še več, pred kakšnim tednom se je začelo celo govoričiti, da sta razdrla zaroko.

Kanadska pevka je bila sicer že dvakrat poročena, prvič z Deryckom Whibleyjem, nato s Chadom Kroegerjem.

»Že kakšna dva meseca je med njima pošteno škripalo, zdaj pa nista več skupaj,« je dejal vir, ob čemer pa se je oglasil pevčev predstavnik, da je to iz trte izvito. »Še pred tremi dnevi, ko se je Mod Sun odpravil na glasbeno turnejo, sta bila še kako skupaj in zaročena. Če se je kar koli od tega spremenilo, bi bila to zanj popolna novost.«

Za Modovo bolečino se je reklo, da je tam, kjer je dim, tudi ogenj, izkazalo za resnično. Govorice o koncu njune ljubezni so bile resnične. »V enem tednu se je moje življenje postavilo na glavo. Vem, da mora za vsem tičati neki večji načrt, ki ga še ne poznam. Zato bom glavo držal vzravnano pokonci in še naprej sledil svojemu srcu, čeprav je zlomljeno,« je nekoliko med vrsticami sporočil, da je zaroke konec in je ljubezni z Avril odklenkalo.