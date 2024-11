Plačal milijone za pomlajevanje, vključno s penisom, zaradi injekcije pa ostal celo brez vida (FOTO)

»Res sem shujšal in izgubil veliko maščobe, še posebno na obrazu. Izgledal sem izmučeno, ljudje so mislili, da sem na robu smrti,« je povedal Bryan Johnson (47) za revijo People. Programski inženir je najel ekipo 30 zdravnikov in v enem letu vložil dva milijona dolarjev v svoj videz, da bi ga 'izboljšal' in 'pomladil'. A stvari niso šle po načrtih, kar je zdaj javno delil. Izjavil je, da je postopek vključeval vbrizgavanje maščobe darovalca v obraz, vendar mu je zaradi injekcij obraz otekel, obenem pa je začasno izgubil vid.

Svoje premoženje je vložil v raziskave znanstvenih centrov odličnosti z namenom 'pomladiti' možgane, pljuča, jetra, ledvice, kite, zobe, kožo, lase, mehur, penis in rektum na raven 18-letnika, poroča revija People. Dodal je, da je želel s tem izboljšati svoje 'biomarkerje' in javnosti razložiti, zakaj je maščoba pomembna pri procesu 'pomlajevanja'.

»Maščoba na obrazu je ključna za to, kako ljudje dojemajo mladost, in ni pomembno, kako dobri so biomarkerji, če ni maščobe na obrazu,« je poročala revija. Naslednji korak je bil, kot pravi, projekt otroški obraz – raziskava, ali je mogoče povrniti izgubljeni volumen obraza. Johnson se je namesto za polnila odločil, da si v obraz vbrizga maščobo. »Možno je uporabiti lastno telesno maščobo za to, vendar je težava v tem, da nisem imel dovolj maščobe za vzorec, zato sem uporabil maščobo darovalca. Takoj po injekcijah je moj obraz eksplodiral. Potem je postajalo vse slabše, dokler mi ni začelo vplivati na vid. To je bila res huda alergijska reakcija,« je pojasnil.

Na svojih družbenih omrežjih je delil tudi fotografijo. »Morda me danes ne boste prepoznali, sem rekel zdravniku. Mislim, da sem v redu, upam, da sem v redu. Če nisem, ali ste morda usposobljeni za kakšno reševalno akcijo?« je v šali vprašal sledilce na Instagramu. Sedem dni kasneje se je njegov obraz vrnil v normalno stanje, je dodal slavni inženir, ki kljub slabim izkušnjam ne obupuje pri iskanju načina za povrnitev 'izgubljenega volumna na obrazu'.

»Ena stvar je delati na izdelku, nekaj povsem drugega pa je, ko ste sami ta izdelek,« je še sklenil za revijo People.