Paša za oči: rdeča oblekla in zlat golob na zvezdnici (FOTO)

Lady Gaga FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Lady Gaga FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Joe Biden stoji za Lady Gaga med petjem himne FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Jennifer Lopezv belem FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Jennifer Lopez je pozdravila Lady Gaga FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez med slovesnostjoFOTO: Pool Reuters

Garth Brooks FOTO: Pool Reuters

Garth Brooks FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Inavguracija novega ameriškega predsednika ZDA je 20. januarja potekala po strogem protokolu in z le peščico (kakšnih 200) navzočih gostov. Preden je Joe Biden prisegel sta za blišč poskrbeli dve dami svetovne glasbene scene.je odpela ameriško himno,pa This Land in America the Beautifull. Njun nastop je bil del scenarija, kjer so želeli pokazati ameriško raznolikost. Laday Gaga je bila počaščena, da je lahko pela na Kapitolu ob tej priložnosti. Med nastopom je imela v rokah zlati mikrofon, na plašču pa je imela pripeto zlato golobjo broško. Lopezova je bila povsem v belem, kar naj bi bil poklon sufražetkma, borkam za pravice žensk.Za veliki finale je poskrbel, ki je zapel Amazing Grace in vse pozval, da zadnjo kitico zapojejo skupaj.