Biden novi predsednik, himno zapela Lady Gaga

Inavguracija 46. predsednika letos drugačna kot pretekle. FOTO: Jim Bourg Reuters

Joe Biden, Jill Biden, Kamala Harris, njen mož Doug Emhoff, senator Roy Blunt in žena Abigail Blunt FOTO: Mike Segar Reuters

Takoj podpis 17 odlokov

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden bo takoj po inavguraciji podpisal 17 izvršnih ukazov, s katerimi bo ZDA vrnil v pariški podnebni sporazum in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) ter razveljavil prepoved vstopa v ZDA državljanom iz nekaterih večinsko muslimanskih držav, so danes potrdili njegovi sodelavci. Novi predsednik bo preklical tudi dovoljenje, ki ga je Trump izdal za gradnjo spornega naftovoda Keystone XL med ZDA in Kanado.



Biden bo po napovedih ustavil tudi gradnjo zidu na meji z Mehiko oziroma financiranje gradnje s sredstvi iz proračuna Pentagona. Slednje je bilo v preteklih letih predmet političnih in sodnih bojev.



V kongres namerava poslati tudi zakon, ki bi preoblikoval priseljensko politiko, s tem pa omogočil na milijone neregistriranim migrantom v državi pot do državljanstva.



Sicer pa namerava Bidnova administracija nameniti dodatna sredstva za nadzor na mejah ter za pomoč Salvadorju, Gvatemali in Hondurasu, državam, od koder v ZDA v zadnjem času prihaja največ migrantov.



V enem od izvršnih ukazov bo nagovoril rasno enakost na zvezni ravni, s čimer želi izkoreniniti sistemski rasizem. Želi pa preprečiti in se boriti tudi proti diskriminaciji na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti.



Uvedel bo tudi obvezno nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje socialne distance v zveznih poslopjih, obenem pa bo sprožil izziv 100 dni z maskami, s katerim bo Američane pozval, naj prihodnjih sto dni uporabljajo maske.

Spremljajte v živo:

Lady Gaga je zapela himno ZDA. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Amy Klobuchar FOTO: Jim Bourg Reuters

Polje zastav. FOTO: Allison Shelley Reuters

Barack Obama in Michelle Obama FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Bodoča notranja ministrica Deb Haaland na mesti inauguracije. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Pete Buttigieg, predviden minister za promet. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Ameriški marinci na kapitolu. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Nancy Pelosi na maši. FOTO: Tom Brenner Reuters

Gostje na slavni prisegi. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Nekaj pred 18. uro po srednjeevropskem času je na kapitolskem griču v Washingtonu kot 46. predsednik ZDA prisegel. Tam ni bilo zadnjega predsednika, da bi mu predal žezlo. S soprogoje namreč pred tem zapustil Belo hišo in Washington, kjer je vladal zadnja štiri leta . Po poročanju CNN je Trump za novega predsednika v Beli hiši pustil pismo. Vsebina pisma ni znana. Novopečeni prvi dami ZDA pa je nekaj besed namenila Trumpova soproga Melania.Najprej je prisegla prva ženska in prva temnopolta ameriška podpredsednica v zgodovini ZDA,. Za glasbeno podlago na slovesnosti sta poskrbeliinZaradi vdora Trumpovih podpornikov v ameriški kongres 6. januarja tokrat ne bo navdušene množice ali protestnikov. Travnik National Mall je zaprt, skupaj s celotnim centrom ameriške prestolnice, za varovanje pa so vpoklicali 25.000 pripadnikov nacionalne garde. Ljudi bi bilo letos vsekakor manj kot običajno tudi zaradi pandemije covida-19.VIDEO V ŽIVOTemu je sledil nastop, nato pa je prisegel Joseph R. Biden Jr. in postal 46. predsednik ZDA.Prva je prisegla nova podpredsednica ZDA,. Postala je prva temnopolta ameriška podpredsednica.Himno ZDA je na balkonu zapelaNa slovesnosti je imela govor tudi senatorka, ki je slovenskih korenin. Dejala je, da je to dan, ko je bila izbrana demokracija.Joe Biden se je preden je stopil k zadnjemu dejanju zahvalil svoji ženiin ji povedal, da jo ljubi. To je storil na tviterju.Inavguracija poteka brez publike. Pod Kapitolom so zapičene zastavice, ki simbolizirajo, ljudi in države, ki bi bili sicer prisotni.Na tviterju se množijo čestitke novemu predsedniku. Med njimi tudiNa prizorišče prihajajo slavni gostje.