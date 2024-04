Paris Hilton razkrila željo, ki jo je v sebi nosila od otroštva

Paris Hilton je razkrila razlog, zakaj je za srednje ime svoje hčerke izbrala Marilyn. London Hilton je malčica, ki sta jo z možem Carterjem Reumom povila s pomočjo nadomestne matere.

»Želela sem počastiti svojo babico Marilyn J. Hilton,« je zvezdnica serije »Kuhanje s Paris« pojasnila v ponedeljkovi epizodi svojega podkasta »I Am Paris« na iHeart. »Mislim, da je to res lepo ime.«

43-letna Paris je povedala, da je njen sin Phoenix dobil svoje srednje ime Barron po njenem pokojnem dedku Barronu Hiltonu. »S tem sem počastila stare starše, ki jih imam zelo rada,« je dejala in dodala, da je k izbiri imena Marilyn pripomoglo tudi to, da je sama oboževalka Marilyn Monroe.

Imata sina in hči. FOTO: Profimedia

Marilyn in Barron Hilton sta se poročila leta 1947 in ostala poročena do njene smrti leta 2004. On je umrl leta 2019. Par je imel osem otrok, vključno s Parisinim očetom Rickom Hiltonom.

Od nekdaj je imela to željo

Paris je dejala, da je že kot majhna deklica sanjala o tem, da bi imela hčerko, poimenovano po enem od svojih najljubših mest na svetu. Razkrila je tudi pomen rojstnega dne male London.

»Kot vsi veste, je 11. 11. zame zelo pomemben datum,« je začela. »S Carterjem sva se poročila 11. 11. Moje medijsko podjetje se imenuje 11:11 Media. Vsak dan ob 11.11 si nekaj zaželim. Zato je bilo rojstvo hčerke na ta datum naravnost čarobno.« Dodala je: »Popoln rojstni dan za mojo malo princesko.«

Na začetku leta 2023 je prvič postala mamica, sinka pa je mesec kasneje prvič pokazala svetu. FOTO: Osebni Arhiv

Malčica naj bi bila podobna Parsini sestri, Nicky Hilton. »Že zdaj lahko rečem, da je zelo resna in tako ljubka. Zelo me spominja na mojo sestro Nicky,« je rekla. »Ko gledam svoje otroške slike, je Phoenix moj dvojček, mala London pa izgleda kot Nicky.«

»Kaj je z otrokom narobe?«

Prejšnji teden je zvezdnica šova »Simple Life« prvič delila fotografije hčerkinega obraza na družbenih omrežjih. »Tako sem hvaležna, da je tukaj. Resnično cenim vsak trenutek, ki ga preživim z njo,« je zapisala na Instagramu ob sliki sebe, moža in male London.

Dedinja se je lotila novega projekta: družine. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

»Skupaj s Phoenixom mi izkazujeta ljubezen, za katero nisem niti vedela, da je lahko tako globoka, preden sem postala njuna mama.«

Par, ki se je poročil leta 2021, je presenetil oboževalce, ko je na zahvalni dan 2023 oznanil, da je dobil svojega drugega otroka. Paris in Reum sta skrivala Phoenixovo rojstvo in šokirala celo svoje družinske člane, ko sta razkrila, da sta januarja 2023 dobila sina prek nadomestne matere.

Pevka uspešnice »Stars Are Blind« je mesec dni pozneje na spletu prvič delila fotografijo Phoenixovega obraza, na katerega se spletno občinstvo ni dobro odzvalo - otrok je imel namreč nekoliko veliko glavo, zaradi česar so se mnogi spraševali, ali je bolan, drugi so ga žalili.

Njen sin Phoenix je imel sprva nekoliko veliko glavo, kar je sprožilo plaz zlobnih komentarjev na spletu. FOTO: Osebni Arhiv

Novopečena mamica je z zlomljenim srcem okarala zlobne internetne trole in na Instagramu zapisala: »Na tem svetu je nekaj bolnih ljudi. Moj angel je popolnoma zdrav.«