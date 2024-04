Pokazala sta prvorojenca in oboževalce pustila v nevednosti

Letošnjo pomlad med hollywoodskimi zvezdniki vlada pravi baby boom. Po tem, ko so se povečale družine Cameron Diaz in Benjija Maddena, Davida Guette in Jess Ledon, Mirande Kerr in Evana Spiegla ter Jessie James Decker in Erica Deckerja, sta se naraščaja razveselila tudi Suki Waterhouse in Robert Pattinson.

»Dobrodošel na svet, angel,« je s sledilci na družbenem omrežju delila 32-letna umetnica in objavila fotografijo, na kateri nasmejana pestuje malo štručko. Katerega spola je njun prvorojenec, ni znano, prav tako nista razkrila otrokovega imena in datuma rojstva.

Objava si je hitro prislužila na tisoče všečkov, mami pa so čestitale tudi njene slavne prijateljice, med njimi Paris Hilton, ki je pred kratkim prvič v naročje stisnila svojega drugega otroka, pa pevka Halsey in igralka Alyssa Milano. »Zdaj se bo zabava šele začela,« je zapisala slednja. Roberta in Suki so sicer že pred dobrim tednom opazili v Los Angelesu, ko sta v družbi njene mame sprehajala otročka v vozičku, zato oboževalci sklepajo, da je ta na svet privekal enkrat marca. Da pod srcem nosi otroka, je Suki razkrila novembra lani.

»Odločila sem se, da bom danes oblekla nekaj svetlikajočega se in kričečega, da preusmerim pozornost z nečesa drugega,« je dejala na odru glasbenega festivala v Ciudadu de Mexicu, kjer je nastopila, nato pa odgrnila jopico in množici pokazala zaobljen trebuh ter si prislužila huronske vzklike in aplavz.

Igralka in njen stanovski kolega, ki že dolgo velja za enega najbolj zaželenih in privlačnih zvezdnikov, sta se zaljubila pred približno šestimi leti, čeprav sta pod eno streho zaživela šele lani. Robert Pattinson je bil pred tem tri leta v zvezi s soigralko iz sage Somrak Kristen Stewart. Julija 2012, ko se je še dobivala s Pattinsonom, so jo paparaci ujeli v objemu režiserja Ruperta Sandersa in končno je priznala nezvestobo. Robert se je nato zaljubil v glasbenico FKA Twigs, ki jo je celo zaprosil za roko, a sta leto pozneje zaroko razdrla in šla vsak svojo pot, on s Suki, ona s Shio LaBeoufom.

Kristen Stewart mu je zlomila srce. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Robert Pattinson je diamantni prstan, ki naj bi bil po ocenah draguljarja vreden dobrih 300.000 evrov, na prstanec leve roke nataknil tudi Suki in tokrat so njegovi prijatelji prepričani, da se bo pred oltar tudi sprehodil. »Oba si resnično želita biti poročena, to se jima zdi izredno pomembno, še posebno zdaj, ko imata otroka. Robert je pripravljen na zakon in s Suki imata krasno zvezo,« je medijem povedal vir blizu igralca.