Besna Paris Hilton: družinski spor izkorišča za samopromocijo

»Moj oče je uglajen gospod in vedno hodi po pravi poti. V javnosti ne bi nikoli grdo govoril o članih družine. Zlasti pa ne v medijih,« je na instagramu profilu Queen of Bravo zapisala 43-letna Paris Hilton in se tako odzvala na napovednik druge sezone resničnostne oddaje Buying Beverly Hills.

»Povedano pošteno, vsi smo siti, da ime Hilton izkorišča za svojo in za promocijo svoje bedne oddaje. Dovolj je,« je zaključila in se tako odzvala na besede njenega strica Mauricija Umaskyja.

Ta v svojem resničnostnem šovu, kot je videti v napovedniku ponudnika pretočnih vsebin Netflix, razkriva ozadje spora med njim in ostalimi člani družine Hilton, natančneje med njim in očetom Paris Rickom Hiltonom.

»Mislim, da so me pri družbi Hilton in Hayland zaj ….,« pripoveduje Umansky in nadaljuje: »In ko rečem zaj … sem danes, veste, lahko vesel.

A za Hilton in Hayland je delalo sto agentov, ki so prvič v letu presegli dobiček ene milijarde dolarjev. Sam sem zagotovil 19,6 odstotka njihovega prometa.«

Nadalje pojasnjuje, da je pristopil k Ricku in mu predlagal, da bi postal enakopraven partner v nepremičninski družbi. Vendar mu je bilo rečeno, naj tega pogovora sploh ne nadaljuje.

Zadevo je predebatiral tudi s sedaj že bivšo ženo Kyle Richards, teto Paris po mamini strani in dejal, da je odziv družbe na njegov predlog močno vplival na odnose med sestrama in v družini nasploh.

»Odšel sem domov in govoril s Kyle. Dejal sem ji, da bo to vse skupaj vplivalo na njen odnos s sestro in ostalo družino in da nočem zapustiti podjetja ter ustanoviti svojega, če bi ji zato bilo neprijetno, vendar me je brez oklevanja sto odstotno podprla.«

Umansky in Richardova sta se ločila julija lani.

Leta 2011 je Umansky ustanovil svojo nepremičninsko agencijo, v kateri dela skupaj s hčerko Alexio in pastorko Farrah Aldjufrie, o njej pripoveduje resničnostna oddaja Buying Beverly Hills.

»Mislim, da je Hilton in Hyland odlična družba in o njej nikoli ne bi rekel nič slabega, ker ne mislim nič slabega.

Na žalost se je zgodilo, kar se je in je vse res vplivalo na družino, najbolj na Kyle. Cela družina je pretrgala stike z njo,« povzema Today.com.