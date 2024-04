Zakaj Paris Hilton skriva hčerko?

Slavna ameriška dedinja, 43-letna Paris Hilton, ima dva otroka: dvoletnega sina Phoenixa in petmesečno hčerko London.

Na družbenih omrežjih rada deli fotografije in posnetke sina, niso pa njeni sledilci še imeli priložnosti videti deklice.

Kar je seveda vzbudilo vprašanja.

»Phoenix je preprosto srčkan. Komaj čakam, da se boš počutila pripravljena pokazati tudi njegovo sestro,« je v komentarjih ob velikonočnih posnetkih dečka zapisal eden od njenih sledilcev, na kar je Paris odgovorila:

»Rada te imam, kmalu.«

Na vse skupaj se je odzval mož zvezdnice Carter in pojasnil, zakaj še nista pokazala hčerke:

»Nisva še pripravljena, da bi jo delila s svetom, a je čudovita in čisto takšna kot mama,« je zapisal na družbenem omrežju.

Paris sicer tedaj, ko je prvič pokazala sina, ni bila deležna ravno lepega odziva. Številni so namreč komentirali njegovo veliko glavo in celo pisali, da je deček bolan.

»Na svetu so res bolni ljudje,« se je Paris odzvala na komentarje in dodala: »Moj angel je popoln in zdrav.«