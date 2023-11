Paris Hilton pričakuje drugega otroka

Paris Hilton je včerajšnji zahvalni dan preživela v družbi družine, na instagramu pa objavila veselo novico:

Z možem Carterjem Reumom pričakujeta drugega otroka, piše Mail Online.

»Hvaležna sem svoji deklici,« je napisala in tako razkrila spol otroka, ki ga bosta starša poimenovala London.

Paris in Carter sta prvega otroka Phoenixa s pomočjo nadomestne mame pozdravila januarja letos, je pa ona že večkrat namignila, da bi rada imela tudi hčerko:

»Deklici bo ime London Marilyn Hilton Reum. Marilyn po moji babici, London, ker je to moje najljubše mesto. Mislim, da bo čudovito slišati Paris in London skupaj,« je v svojem podkastu povedala marca.

Paris in Carter sta se poročila novembra 2021. Preden sta začela zvezo, sta bila 15 let prijatelja, nato so se zadeve odvijale hitreje: tri mesce potem, ko sta oznanila zvezo, sta se zaročila in sedaj pričakujeta že drugega otroka.