Edinček Paris Hilton tarča zlobnih opazk

V očeh mame je njen otrok popoln in najlepši. V tem se Paris Hilton, ki je januarja s pomočjo nadomestne matere pozdravila prvorojenca, prikupnega sinka Phoenixa, prav nič ne razlikuje od drugih mamic. Z materinskim ponosom je tako pred dnevi objavila fotografijo z malčkovega prvega izleta v New York, a ob tem doživela ledeno hladno prho. Namesto čestitk in ljubkih komentarjev fotografije se je na mamico in osemmesečnega sinka usul plaz zlobnih in žaljivih opazk – zaradi Phoenixove glave. Po oceni internetnih »strokovnjakov«, ki se skrivajo pod odejo anonimnosti, je malčkova lobanja prevelika, nekateri so celo trdili, da je to morda znak zdravstvenih težav.

Dedinja Hiltonovega hotelskega imperija je vajena življenja pod drobnogledom, tokrat ji ni bilo vseeno. »Takšni in drugačni komentarji so neodtujljiv del življenja v soju žarometov. A da si ljudje za tarčo izberejo otroka – to je nedopustno! Besede ne morejo opisati, kako me to boli,« se je odzvala blondinka in dodala, da v vsakem primeru potegne kratko.

Ljudje so se zapičili v obliko in velikost Phoenixove glave. FOTO: Osebni Arhiv

»Če ne objavim fotografij svojega otroka, ljudje sklepajo, da nisem dobra mama. Če pa objavim njegove fotografije, dobim tudi odzive sovražnih in zlobnih ljudi. Moj sinček je povsem zdrav, grozno ljubek in angelski; težko verjamem, da obstajajo ljudje, ki napadajo takšno nedolžnost.« In da ne bi bilo nikakršnih dvomov, ki bi lahko rodili nove nesramnosti, je dodala, da Phoenix ni povsem zdrav otrok zgolj po njeni subjektivni oceni ljubeče mamice, temveč tako trdijo tudi zdravniki. »Seveda sva bila s Phoenixom pri zdravniku, in ta je zagotovil, da je moj otrok povsem zdrav. Le zelo velike možgane ima.«

Paris je o otrocih in materinstvu sanjarila od mladih nog. Ta njena največja želja se ji je uresničila šele letos, malce pred dopolnjenim 42. rojstnim dnem, ko sta se z možem Carterjem Reumom razveselila Phoenixa. »Presrečna sem, da sva se s Carterjem našla in osnovala družinico,« je januarja delila najbolj veselo novico, pozneje pa dodala, da nista le onadva tista, ki ju je mali Phoenix ovil okoli svojega mezinčka, ampak je povsem omrežil tudi njene starše, mamo Kathy in očeta Ricka. »Z njim sta naravnost obsedena. Lahko sem le neizmerno hvaležna, da imam tolikšno pomoč in podporo družine.« Če se bo izšlo po njenih željah, bo kmalu potrebovala še več pomoči, saj že sanjari, da bi edincu podarila mlajšega bratca. Verjetno vnovič s pomočjo nadomestne matere, saj je razkrila, da je že med pandemskim zaprtjem, ko je prvič zakorakala na pot nadomestnega materinstva, uspešno zamrznila dvajset zarodkov – dečke. »Nedavno sva s Carterjem postopek ponovila in zdaj čakam na rezultate, ali je med zarodki tudi kakšna deklica,« se je namuznila Hiltonova.