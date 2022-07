Ta vplivnica živi kot Barbie, poglejte, kakšen je njen dom (FOTO)

Njen svet so že zdavnaj zaznamovale barbike, zato je njena barva številka ena, normalno, rožnata. A ne le pri obleki in modnih dodatkih, Bruna Barbie (tako je, spremenila si je tudi priimek) živi kot najbolj priljubljena lutka na svetu, zato so rožnati tudi njena hiša, vsa notranja oprema, avtomobil ... Po potrebi pa tudi njen zaročenec.

200 tisočakov je vložila v rožnati dom.

Odvetniške izkušnje so ji v pomoč

Brazilka je bila nekoč odvetnica, v otroštvu pa je bila tako obsedena s takrat svetlolaso lepotico, da so ji vrstniki nadeli vzdevek Barbika. Po diplomi na pravni fakulteti je nekaj časa delala na sodišču, a sčasoma se je povsem posvetila svoji največji strasti: lutki, ki ji je bila tako zelo všeč, da se je preprosto preobrazila vanjo. Danes se preživlja kot fotomodel in vplivnica, odvetniški poklic, čeprav se z njim ne preživlja, pa ji pomaga pri sklepanju različnih pogodb in uveljavljanju avtorskih pravic, pove. Kot pojasnjuje, je lutka Barbie njen največji navdih, njeno navdušenje pa sprejema tudi zaročenec in prav tako fotomodel Dienisson, ki svoji izbranki rad ustreže tako, da se tudi sam napravi v rožnato.

Rožnato je prav vse.

»Mojemu zaročencu je všeč, da sem obsedena z rožnato barvo, saj mi nadvse pristaja in je zelo zabavna barva. Pravzaprav mi ni všeč samo Barbie, obožujem tudi junakinjo Elle Woods iz filma Blondinka s Harvarda in pa Paris Hilton, ker ima prav tako zelo živahen, rožnat modni slog,« pove Bruna, ki svoje dogodivščine iz rožnatega sveta vsak dan deli na instagramu, kjer je razodela tudi vse kotičke svojega doma. Rožnata je celo voda v njenem bazenu! Tako tudi gospodinjske naprave, jedilni pribor, kopalniška oprema, skratka vse, v preobrazbo svojega doma pa je vložila okoli 200 tisočakov.

A izplačal se je vsak evro, kot vplivnica zasluži še mnogo več ter sebi in zaročencu zagotavlja kar največje udobje. Dokler je vse rožnato, jima bo s cvetjem postlano, je prepričana Bruna, ki je na seznamu desetih najbolj priljubljenih vplivnežev v Braziliji. Ne le na instagramu, nastopa tudi z videi na youtubu, nedvomno pa bo osvojila tudi druga družabna omrežja.