Paris Hilton objokuje smrt 23-letne čivave

Kjer je bila Paris Hilton, tam je bila tudi drobna čivava Harajuku B*tch. Miniaturna psička je televizijsko starleto in hotelsko dedinjo spremljala na fotografskih seansah in javnih prireditvah, z njo je hodila na kosila in po trgovinah. Paris je tolažila v hudih urah srčne bolečine in se z njo veselila njenih trenutkov sreče. Tako je bilo vse od leta 2000, ko je psička postala del Parisine družine. In prav to je tudi bila – ne domači ljubljenček, temveč del njene družine. »Zame je bila družina. Bila je zvesta prijateljica, z menoj v dobrem in slabem. V trenutkih blišča in glamurja ter v tistih trenutkih stran od javnosti. Videla me je jokati in se smejati, zaradi nje je še najbolj črn dan postal nekoliko svetlejši,« je zapisala Paris, ki jo je v teh dneh zajela popolna črnina. Harajuku B*tch, njena zvesta spremljevalka večino vsaj javnega življenja, je po dolgih 23 letih odšla v pasja nebesa.

Bila je več kot le pasji ljubljenček

Le tisto, kar je dovolj dobro zanjo, je dovolj dobro tudi za njene ljubljenčke. Tako razmišlja Paris, ki je svoje živali obdala z vsem razkošjem, ki ga sicer uživa tudi sama. Za svoje pse – na neki točki naj bi jih imela deset, po nekaterih govoricah pa celo sedemnajst – je dala postaviti mali pasji dvorec, ki je pomanjšana kopija njene vile. Prikrajšala jih ni niti za njihove lastne mini spalnice, dnevno sobo in celo garderobno sobo. »Z največjim veseljem tekajo gor in dol po stopnicah in se sproščajo na balkonu,« seveda njihovem lastnem. In v natanko takšnem luksuzu, ki je sicer nedosegljiv večini ljudi, se je vse življenje sončila tudi Harajuku B*tch. »Živela je dolgo, čudovito in ikonsko življenje,« pravi Paris, ki ji je bolečino ob smrti ljubljene čivave nekoliko omilila misel, da je imela najlepše življenje. Kako tudi ne, verjetno precej razvajena psička je bila namreč nenehno ob Parisini strani ter ji je tako pomagala zanetiti nov modni trend psov v torbici. Čeprav je podjetna bogatašinja pomagala sooblikovati prenekateri modni trend, so psi v torbici kot skoraj modni dodatek tisto, za kar bi bila popularna kultura brez Paris verjetno prikrajšanja.

Svoje miniaturne psičke je prenašala pod roko ali, še raje, v oblikovalskih torbicah.

Kot velika ljubiteljica psov miniaturnih pasem, kot so čivave in pomeranci, se je Paris že dolgo tega namreč začela sprehajati naokoli s psičkom v kateri od svojih oblikovalskih torbic. Kmalu so jo začele posnemati še druge zvezdnice, kot so bivša spajsica Geri Halliwell, igralka Lindsay Lohan ter pevke Jessica Simpson, Britney Spears ter Fergie iz skupine Black Eyed Peas.

Z možem Carterjem Reumom sta na začetku leta postala očka in mama, sinka Phoenixa pa sta pred nekaj dnevi prvič pokazala svetu.

Paris obožuje majhne pasme. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Kot omenjeno, naj bi Paris na neki točki imela kak ducat psičkov majhnih pasem. A ti so šele en del njene živalske družine. Družbo ji namreč delajo tudi mačke Princess Annabelle, Munchkin in Cutesy. Imela je miniaturno pujsiko Miss Piglette in ponija Lady Coco Chanel, menda tudi blizu 20 zajcev, svojčas pa še bolj eksotične živalske prijatelje, med temi šimpanza Kinkajouja in papagaja. A kot ji živali prinašajo ogromno veselja, se ti prej ali slej v srce zareže tudi bridkost njihove izgube. Zdaj jo hromi smrt čivave Harajuku B*tch. Komaj lani je objokovala izginotje čivave Diamond Baby, ki jo je poskušala najti tudi s pomočjo jasnovidcev, najditelju je obljubila nagrado 11 tisočakov. A se Diamond Baby kljub iskalni akciji nikoli ni vrnil domov, najverjetneje je postala plen kojotov. Leta 2015 je morala pokopati 14-letno čivavo Tinkerbell (Zvončico), ki je z njo nastopala v resničnostni oddaji The Simple Life.