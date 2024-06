Grozljiva izkušnja Paris Hilton: sredi noči so me izvleki iz postelje ...

Paris Hilton je pričala o zlorabah, ki jih je doživljala, ko je kot mladoletnica bivala v različnih mladinskih ustanovah. Stara 16 let denimo prevzgojnem zavodu Provo Canyon.

Pred ameriškim kongresom je pripovedovala o njeni izkušnji in odgovorne pozvala k spremembi programa za varstvo otrok, piše CNN.

»Ko sem imela 16 let, so me sredi noči izvleki iz postelje in me pripeljali v prvo od štirih ustanov za zdravljenje mladih.«

»Ti programi so obljubljali zdravljenje, napredovanje in podporo, namesto tega so mi dve leti strogo prepovedovali svobodno gibanje in celo gledanje skozi okno,« je povedala in nadaljevala:

»Pod prisilo sem morala uživati zdravila, osebje me je spolno zlorabljalo. Nasilno so me držali, me vlačili po hodnikih, slačili do golega in me zapirali v samico.

Moji straši so bili povsem zavedeni, lagali so jim in manipulirali so z njimi ter prikrivali nehumano ravnanje, ki sem ga doživljala zaradi dobička.«

Dodala je, da meni, da bi morale takšne in podobne ustanove biti pod večjim nadzorom.

»Kar sem doživljala, je bilo nečloveško, še danes imam zato travme, imela jih bom do konca življenja. Govorila sem s tisočimi, ki so doživljali podobno in mislim, da je treba poslušati ljudi s takšnimi izkušnjami.«

»Rada bi se zahvalila, ker danes lahko sedim tu pred vami, ki mi lahko pomagate do sprememb v življenju otrok po različnih ustanovah.

Otroci si zaslužijo odraščati v varnem, družinskem okolju. Ne bom odnehala, dokler otroci v Ameriki ne bodo varni,«

je zaključila in podprla prizadevanja za ponovno odobritev zakona o socialni varnosti in blaginji otrok, ki je potekel pred tremi leti, kongres pa pozvala, naj sprejme akt Ustavite institucioanlano zlorabo otrok (Stop Institutional Child Abuse Act), ki bo okrepil nadzor nad mladinskimi programi v domovih.

Na njene besede so se odzvali v eni do ustanov, kjer je kot mladoletnica bivala Hiltonova.

V šoli Provo Canyon so v izjavi dejali, da za stvari, ki so se dogajale pred več desetletji, ne morejo odgovarjati, pod sedanjim vodstvom pa delujejo po najvišjih strokovnih etičnih in moralnih merilih.