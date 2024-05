Mož Paris Hilton ima skrivno hčer

Podjetnik Carter Reum je svetovni javnosti najbolj znan kot mož premožne dedinje in resničnostne zvezdnice Paris Hilton.

Tako kot ona tudi on izhaja iz bogate in vplivne družine. Njegov oče W. Robert Reum je bivši predsednik in izvršni direktor podjetja Amsted Industries s sedežem v Chicagu in enega največjih zasebnih podjetij v Združenih državah Amerike.

Ko je Robert leta 2017 umrl za rakom, je za seboj zapustil premoženje, ocenjeno na skoraj šest in pol milijonov evrov.

Premoženje Carterja po zaslugi lastnih poslovnih potez znaša okoli 35 milijonov evrov, kar je drobiž v primerjavi s premoženjem njegove žene, ki je ocenjeno 280 milijonov evrov.

Carter in njegov brat Courtney sta spočetka stopala po očetovih stopinjah, nato sta leta 2018 predstavila znamko brezalkoholnih pijač Veev in skupaj napisala knjigo s poslovnimi nasveti za začetnike v podjetništvu.

Njun prijatelj je za Page Six povedal, da sta se brata preselila v Los Angeles, kjer sta postala vlagatelja v zavarovalniško družbo Ring, v znamko čevljev Rothys in v Snapchat.

Za Carteja je zakon s Paris prvi, prijatelj je dejal še, da nikoli ni bil ženskar.

»Je neverjetno predana, zvesta in najbolj zaupanja vredna oseba, kar jih poznam. On ne odneha, je neverjetno ambiciozen in ne prenaša omejenih,« je zaupal.

Brata sta vlagala tudi v manj znane znamke sodobne tehnologije in v petih letih postavila eno najuspešnejših investicijskih družb v Los Angelesu.

Zanimivo pa je, da ima podjetnik skrivno hčerko Evie z resničnostno zvezdnico Lauro Bellizzi.

Deklico je, čeprav ima več kot deset let, videl samo enkrat. Laura je bila v času nosečnosti leta 2011, v kratki zvezi z Melom Gibsonom in tedaj se je ugibalo, če ni otrok morda njegov. A oče hčerke je Carter, dekletca pa z mamo živi v Kaliforniji.

»Ljudje, ki so v tej zgodbi pomembni, zanjo vedo od vsega začetka. Carter skrbi za otroka. Čeprav nimata tradicionalnega odnosa, ji, odkar je rojena, zagotavlja finančno varnost in bo s tem tudi nadaljeval,« je, ko je novica prišla v javnost, povedal tiskovni predstavnik Reuma.

Page Six navaja še, da je ta podpisal dokument, s katerim potrjuje očetovstvo in nikoli ni zahteval DNK testa.

Vir blizu Laure pa je razkril, da je bilo dekletce strto, ko je videlo poročne slike očeta in se je počutilo zapostavljeno.

»Videla je članke, kako oče snuje novo družino in počutila se je odrinjena.

Rada bi z njim imela kakšen odnos. Želi ga spoznati in dodati koščke sestavljanki.«

»V času, ko se oblikuje identiteta otroka, ta hoče vedeti, od kod prihaja, pomembno je, da starša pri tem pomagata.

Ne gre za Lauro in Reuma, gre za otroka, ki hoče imeti občutek, da je celota. Ona je res neverjetna deklica, « je še povedal vir.

Carter Reum in Paris Hilton sta se poročila leta 2021, leta 2023 sta s pomočjo nadomestne mame dobila sina Phoenixa in lani hčerko London.