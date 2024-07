Osebni kuhar kraljice Elizabete II. razkril, kaj je jedla. »Tako zelo je bila disciplinirana«

Darren McGrady, eden od osebnih kuharjev pokojne kraljice Elizabete II., je v svoji knjigi razkril, kakšno hrano je rada jedla in kakšne so bile njene navade zadnjih 60 let.

Kraljica je imela okoli 20 kuharjev, ki so delali zanjo, in jedilnik, iz katerega je izbirala svoj dnevni meni. McGrady, ki je bil 15 let osebni kuhar kraljice Elizabete II., pravi, da je imela preprostejše prehranjevalne navade, kot bi morda pričakovali.

Čaj in piškoti

Kraljica Elizabeta je dan začela s skodelico toplega črnega čaja z mlekom, brez sladkorja, in nekaj hrustljavimi čokoladnimi piškoti.

Zajtrk

Po kopanju in oblačenju si je kraljica privoščila uradni zajtrk s hladnimi kosmiči. Včasih so se na mizi znašli toast in marmelada. Jajca so bila na njenem jedilniku redka.

Po mnenju osebnega kuharja je bila zelo disciplinirana. FOTO: Lombar Tomi

Kosilo

Kosilo je bilo preprosto in je sledilo vzorcu z visoko vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov. McGrady je poudaril, da je škotski losos, postrežen s špinačo in bučkami, eden njenih najljubših. Znano je tudi, da je uživala v preprosti solati s piščancem na žaru.

Popoldanski čaj

Je obvezen ritual, ki ga ni smela preskočiti. Tako kot v primeru zajtrka je postrežen črni čaj, skupaj z različnimi prigrizki. Sendviči s kumarami in jagodni piškoti so bili kraljici najljubši. Za sendviče je moral kruh najprej namazati s kremnim sirom, nato nanj položiti kolobarje na tanke rezine narezane kumare in lističe mete, skorjico pa odrezati. Piškote je pripravil tudi iz kruha, vendar ga je nato namazal z maslom in domačo jagodno marmelado.

Večerja

McGrady je dejal, da je imela kraljica za večerjo pravilo brez škroba. Poleg solate in zelenjave je imela za večerjo najraje na jedilniku več pečenih ali poširanih rib.

»Tako zelo je bila disciplinirana. Imela je lahko vse, kar si je želela, a ta disciplina ji je omogočila dolgo in zdravo življenje,« je dejal.

Sladica

Kraljica je imela najraje temno čokolado in ni bila navdušena nad mlečno ali belo čokolado. Včasih je jedla čokoladno torto.

Česa kraljica ni marala jesti

Ena stvar, ki je nikoli ne bi našli na krožniku kraljice, je česen. Najraje je imela tudi dobro pečeno govedino, zato tudi tatarskega biftka nikoli ni bilo na njenem jedilniku. Prav tako nikoli ni jedla hitre hrane, poroča informer.rs.