Kralj bi zakopal bojno sekiro, vendar …

Britanski kralj Karel III. bi se želel ponovno zbližati z mlajšim sinom in z njim zgraditi funkcionalen odnos.

Je pa veliko odvisno od tega, ali bi bil sin pripravljen upoštevati njegova pogoja oziroma izpolniti njegovi želji, besede kraljevega strokovnjaka Toma Quinna povzema britanski portal Mirror.

»Kralj bi z veseljem s sinom vzpostavil funkcionalen odnos, vendar bi moral princ Harry upoštevati dva pogoja:

ne bi več smel pisati knjig in dajati intervjujev, v katerih sramoti družino,« je dejal Quinn in oddal, da moral princ ob tem še prenehati igrati nebogljeno žrtev:

»Harry še vedno meni, da je on žrtev in da bi se morala družina do njega drugače obnašati ter ne obratno.«

Sicer se že dlje časa govori, da Harry v Veliki Britaniji išče dom, saj pogreša življenje na Otoku.

»Sčasoma je začel princ pogrešati določene vidike življenja v Veliki Britaniji.

Časi medenih tednov, ko je na vse v Združenih državah Amerike na vse gledal skozi rožnata očala, so minili,« je v enih prejšnjih pogovorov dejal kraljevi strokovnjak, katerega tezo po njegovem potrjuje tudi dejstvo, da se princ na britanskih sodiščih še vedno bori za zaščito, ki mu propada kot članu kraljeve družine in bi bil z njo, kadar bi bival v domovini, varnejši.

Princ Harry se je z ženo Meghan Markle pred štirimi leti preselil v Združene države Amerike in je prenehal opravljati kraljeve zadolžitve.

Od tedaj so se njegovi odnosi z družino poslabšali, najbolj po predvajanju dokumentarnega filma Harry in Meghan na Netflixu in po objavi Harryjeve knjige spominov rezerva, kjer je razkril šokantne podrobnosti o življenju znotraj palač.

Od izida spominov je le nekajkrat videl očeta, odnosi med vojvodo Sussex in ostalimi člani kraljeve družine pa so zelo slabi.