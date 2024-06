Močna in mirna, prava kraljica

Kraljevi navdušenci so nestrpno pričakovali slovesno parado Pozdrav zastavi, s katero vsako leto na Otoku proslavijo vladarjev rojstni dan, a tokrat niso bili na trnih zaradi veličastnega preleta vojaških letal ali v pričakovanju pozdrava kralja Karla III. Večino je zanimalo, ali se bo po mesecih odsotnosti v javnost končno vrnila valižanska princesa Kate. Ko so jo le ugledali na balkonu Buckinghamske palače, kjer se je pridružila drugim vidnim članom družine, so se iz množice razlegli ovacije in kriki navdušenja, še posebno ker je bila princesa, ki je marca svetu oznanila, da boleha za rakom, videti dobro kot še nikoli.

Njen prvi javni nastop letos je zdaj analizirala tudi strokovnjakinja za govorico telesa Judi James in dejala, da je bil to »mojstrski prikaz tega, kaj pomeni biti član kraljeve družine«. »Kate se je ves čas učila od najboljše, pokojne kraljice Elizabete II., kar je bilo tokrat še posebno dobro vidno, saj je bila mirna, močna in samozavestna. Če je kdo dvomil, da si Kate resnično zasluži naziv bodoče kraljice, sem prepričana, da so s tem njenim nastopom vsi dvomi zbledeli,« je bila navdušena Jamesova, ki jo je Kate očarala tudi s sproščenostjo, ki jo je izkazovala med vožnjo do Buckinghamske palače, od koder so si kraljevi nato ogledali tradicionalni prelet letal.

Sproščena je bila že na poti do Buckinghamske palače.

»Kate že pol leta posluša bolj ali manj zlobne govorice o sebi. Najprej je ves svet ugibal, kam je izginila, ko je to pojasnila, so začeli govoriti o njeni bolezni. Samo resnično velik in močan človek lahko po tem stopi pred ljudi nasmejan in vsaj na videz sproščen,« je še dejala Judi James.