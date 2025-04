Posnetki iz Vatikana: papeža Frančiška prenesli v baziliko svetega Petra, množice se zbirajo (VIDEO in FOTO)

Krsto s truplom papeža Frančiška so iz Doma svete Marte v Vatikanu, kjer je prebival in v ponedeljek umrl, danes prenesli v baziliko svetega Petra. Tam se bodo od prvega papeža iz Latinske Amerike, ki je katoliško cerkev vodil 12 let, od 11. ure poslavljali verniki. Pred baziliko se že od jutra zbirajo množice ljudi.

»Posmrtni ostanki papeža Frančiška so bili prenešeni po stopnicah v baziliko svetega Petra in nato v notranjost Vatikanske bazilike. Obred prenosa iz hiše Santa Marta so vodili člani kardinalskega zbora, ki so bili takrat prisotni v Rimu. Na Trgu svetega Petra se je zbralo več kot 20.000 ljudi, da bi se poslovili in izkazali spoštovanje pokojnemu papežu,« so na družbenem omrežju X sporočili iz Vatikana.

Odprto krsto s papežem

Obred prenosa krste s papežem vodi kardinal komornik Kevin Farrell. Sprevod je iz kapele Doma svete Marte, kjer so se od pokojnega Svetega očeta lahko poslovili kardinali, predstavniki kurije in uslužbenci Vatikana, po kratki molitvi krenil prek Trga svete Marte na Trg svetega Petra in v okoli 500 metrov oddaljeno baziliko svetega Petra.

V sprevodu je bilo več deset kardinalov in švicarske garde v pisanih uniformah, ki so počasi korakali ob zvonjenju zvonov bazilike svetega Petra. Odprto krsto s papežem so nosili člani vatikanskega osebja v temnih oblekah, ob njih pa je bilo osem pripadnikov švicarske garde s helebardami.

Na trgu svetega Petra so sprevod pozdravili z glasnim aplavzom, nato pa je vstopil v baziliko, kjer je bilo že nekaj starejših kardinalov.

V baziliki so leseno krsto, oblazinjeno z rdečim blagom, postavili pred glavni oltar. V skladu s papeževimi željami krsta ni na katafalku, temveč le na skromnem, rahlo nagnjenem lesenem podestu. Frančišek je oblečen v rdečo obleko, na glavi ima papeško mitro, v rokah pa rožni venec.

Sledila je molitev, obred se je zaključil ob 10.15.

Zadnji poklon

V vatikanski baziliki se bodo verniki od priljubljenega papeža danes lahko poslovili od 11. ure do polnoči, v četrtek od 7. ure do polnoči, v petek pa od 7. do 19. ure. Na Trgu svetega Petra se po poročanju medijev že od jutra zbirajo množice ljudi.

Pričakovati je, da se bo Frančišku še zadnjič poklonilo več deset tisoč ljudi. Od njegovega predhodnika Benedikta XVI., ki je umrl 31. decembra 2022, se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poslovilo 200.000 vernikov.

Da bi lažje obvladali veliko množico ljudi, so na trgu postavili kovinske pregrade za usmerjanje toka obiskovalcev. Na dostopih do trga so uvedli strožje varnostne ukrepe, vernikom pa bodo delili vodo v plastenkah.

V soboto bo sledil pogreb na Trgu svetega Petra, na katerem pričakujejo okoli 200.000 ljudi, med njimi številne svetovne voditelje. Zatem bodo Frančiška na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.