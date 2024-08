Organizatorji festivala nočejo težav: Angelina in Brad v istem mestu

V Benetkah se odvija 81. mednarodni filmski festival, na katerem so se zbrale številne zvezde svetovnega kova.

Med drugim Angelina Jolie, ki je predstavila film Maria o življenju operne pevke Marie Callas.

Zvezdnica je na prizorišče že prispela, ta konec tedna prihaja še Brad Pitt. Predstavil bo film Wolfs, v katerem igra ob dobrem prijatelju Georgu Clooneyju.

Zadeva je predstavlja svojevrsten logistični zalogaj, saj so organizatorji festivala vse moči uperili v to, da se nekdaj poročena zvezdnika ne bi srečala, navaja Page Six.

»Angelina je prisotna od prvega dne. Načrtovano je bilo, da bo po predvajanju filma v četrtek z režiserjem filma Pablom Larrainom odpotovala na festival Telluride v Kolorado.«

»Brad v Benetke prihaja v soboto in praktično ni možnosti, da bi se srečala,« je povedal umetniški direktor dogodka Alberto Barbera.

Odločitev za razmah med obema filmoma je bila sprejeta s strani organizatorjev festivala, zahteval je ni nobeden od zvezdnikov, še piše Page Six.

Pitt in Jolieva sta se leta 2005 spoznala med snemanjem filma Gospod in gospa Smith. Hitro sta postala par in se leta 2014 poročila, dve leti po poroki je ona zaradi nepremostljivih razlik vložila vlogo za ločitev.

Skupaj imata tri biološke (Vivienne, Knoxa, Shiloh) ter tri posvojene otroke: Maddoxa, Zaharo in Paxa.

Par ima od ločitve odprtih več front, saj bivša zakonca ne najdeta skupne besede ne glede skrbništva in ne glede delitve premoženja.