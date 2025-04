Ta zdravstveni ukrep je rešil že najmanj 154 milijonov življenj

Cepljenje se je v novejši zgodovini človeštva izkazalo za enega od pomembnih javnozdravstvenih dosežkov. V zadnjih 50 letih so cepiva rešila najmanj 154 milijonov življenj – kar šest na minuto, vsak dan, vse od leta 1974. Letošnji evropski teden cepljenja (med 27. aprilom in 3. majem) bo poudaril nujno potrebo po cepljenju v vsaki skupnosti, da bi s tem preprečili izbruhe bolezni zdaj in v prihodnosti. Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev. »Kampanja bo širila informacije o cepivih in o tem, kako pomembno je, da v prizadevanjih za zaščito javnega zdravja s cepljenjem nik...