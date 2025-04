Princesa Ariane: Nanjo so zelo ponosni (Suzy)

Princesa Ariane je praznovala 18. rojstni dan. Tako so zdaj vse tri hčere nizozemskega kralja Willema-Alexandra in kraljice Maxime uradno odrasle. Kraljica je povedala, da ima njena hči veliko dela s študijem na United World College Adriatic v Italiji. »Zelo smo ponosni nanjo, vendar je bila zelo zaposlena z zadnjimi izpiti med svojim rojstnim dnevom in po njem,« je dejala. »Prazno gnezdo že imamo, tako da je to le potrditev tega.«

Tudi uradno je odrasla.

Arianin 18. rojstni dan bo prinesel nekaj sprememb v njenem življenju. Med letnimi poletnimi in zimskimi počitnicami bo dala intervjuje za medije, česar ji prej ni bilo treba. O njej ni znanega veliko drugega, saj se z izjemo Kraljevega dne v javnosti ni pojavljala prav pogosto. Kraljevi par tudi ne želi izdati veliko informacij o hčerkah, saj jih želita zaščititi.

Njena mama je leta 2021 povedala, da je princesa v šoli zelo uspešna. »Je neverjetno prijazna, moralna, zelo ženstvena in hkrati močna,« je še povedala in dodala, da je mladenka zelo nadarjena.