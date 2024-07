Beneški filmski festival poln zvezdniškega blišča (FOTO)

Odštevanje se je začelo. Le še dober mesec nas loči od začetka že 81. beneškega festivala, ki bo letos med 28. avgustom in 7. septembrom ter bo morda celo najbolj zvezdniški doslej. Prihod so namreč napovedali George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Daniel Craig, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix in Lady Gaga. Izjemna zasedba, zaradi katere bo beneški Lido spet v središču pozornosti. Lani pa je tam vladalo zvezdniško mrtvilo zaradi stavke igralskega in scenarističnega ceha.

6 režiserk je v igri za zlatega leva.

V tekmovalnem programu za zlatega leva bodo predvajali 21 filmov, tudi težko pričakovanega Joker: Folie a Deux, ki bo doživel svetovno premiero. Glavni vlogi sta prevzela Joaquin Phoenix, ki mu je prvi film o Jokerju prinesel oskarja za glavno moško vlogo, in Lady Gaga. Prvi film o Jokerju, pod katerega se, kot tudi pod nadaljevanje, podpisuje režiser Todd Phillips, je 2019. na tem istem festivalu že prejel zlatega leva za najboljši film. Če bo Phillips želel ta uspeh ponoviti, bo moral med drugim premagati film Queer italijanskega filmarja Luca Guadagnina, v katerem sta zaigrala Daniel Craig in Jason Schwartzman, film The Brutalist z Adrienom Brodyjem in dramo Maria Pabla Larraina o operni pevki Marii Callas, ki jo je upodobila Angelina Jolie. Za dodaten zvezdniški odmerek bosta poskrbela novi film Pedra Almodovarja z naslovom The Room Next Door s Tildo Swinton in Julianne Moore v glavnih vlogah ter triler Justina Kurzla The Order, v katerem igrata Jude Law in Nicholas Hoult. Hollywoodske težkokategornike Nicole Kidman, Harrisa Dickinsona in Antonia Banderasa bo mogoče videti v filmu Babygirl režiserke Haline Reijn. Tudi ti filmi se v tekmovalni sekciji potegujejo za najbolj čislano festivalsko odličje.

Še mesec nas loči od začetka. FOTO: Denis Balibouse/ Reuters

Film Joker je zlatega leva prejel leta 2019. Bo ta uspeh zdaj ponovilo njegovo nadaljevanje?

Letošnji festival bo odprl film Beetlejuice Beetlejuice, nadaljevanje fantastične komične grozljivke iz leta 1988. V filmu Tima Burtona sta spet zaigrala Michael Keaton in Winona Ryder, pred kamerami pa so se jima pridružili še Jenna Ortega, Willem Dafoe in Monica Bellucci. Burtonova mojstrovina bo prikazana zunaj tekmovalnega programa. Zunaj konkurence bo prikazan tudi film Wolfs režiserja Jona Wattsa, v katerem sta moči spet združila hollywoodska lepotca Brad Pitt in George Clooney.