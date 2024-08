Začenja se beneški festival: pridejo Angeline Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt ...

V Benetkah bo do 7. septembra potekal 81. mednarodni filmski festival. Potem ko je lani zaradi stavke v Hollywoodu pripotovalo precej manj filmskih zvezdnikov kot običajno, letos pričakujejo številne znane osebnosti, od Angeline Jolie do Georgea Clooneyja, pa Lady Gaga, Daniela Craiga in Brada Pitta. Ta je skupaj s Clooneyjem zaigral v filmu Wolfs režiserja Jona Wattsa, ki ga bodo prikazali zunaj konkurence.

V glavnem tekmovalnem programu je nadaljevanje filma Joker v režiji Todda Phillipsa. Poleg Joaquina Phoenixa, ki je za prvi film prejel oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, je v filmu Joker: Folie a Deux v glavni vlogi zaigrala Lady Gaga. Angelina Jolie je v glavni vlogi v drami Maria Pabla Larraina o operni pevki Marii Callas, v tekmovalnem programu pa je tudi film Queer italijanskega režiserja Luce Guadagnina s Craigom v glavni vlogi. Dogajanje filma, posnetega po romanu Williama Burroughsa, je postavljeno v Mehiko v 40. letih minulega stoletja.

Nicole Kidman in Antonio Banderas sta zaigrala v erotični srhljivki Babygirl nizozemske režiserke Haline Reijn, Jude Law v filmu The Order avstralskega režiserja Justina Kurzela, Adrien Brody in Joe Alwyn v novi drami Bradyja Corbeta The Brutalist, v tekmi za leve je z novim filmom z naslovom The Room Next Door tudi Pedro Almodovar. V njem sta zaigrali Tilda Swinton in Julianne Moore.

Žiriji glavnega tekmovalnega programa predseduje francoska igralka Isabelle Huppert, med drugim znana po vlogi v filmu Učiteljica klavirja. Člani žirije so še ameriški režiser in scenarist James Gray, britanski scenarist in režiser Andrew Haigh, poljska režiserka, scenaristka in producentka Agnieszka Holland, brazilski scenarist in režiser Kleber Mendonca Filho, režiser, scenarist in producent iz Mavretanije Abderrahmane Sissako, italijanski režiser in scenarist Giuseppe Tornatore, nemška režiserka in scenaristka Julia von Heinz ter kitajska igralka Zhang Ziyi.

Lady Gaga se vedno bolj uveljavlja tudi v svetu filma. FOTO: Mike Blake/Reuters

Letošnja Mostra se bo začela s premiero nadaljevanja filma Beetlejuice režiserja Tima Burtona. V glavni vlogi demona, ki pustoši za sabo, je ponovno Michael Keaton, poleg njega sta v nadaljevanju znova zaigrali Catherine O'Hara in Winona Ryder. Film z naslovom Beetlejuice Beetlejuice bodo prikazali zunaj tekmovalnega programa, nadaljevanje fantastične komične grozljivke prihaja na filmska platna 36 let po prvem delu, ki je pomagal utrditi sloves danes 72-letnega Burtona kot režiserskega mojstra edinstvenih in nenavadnih fantazijskih filmov, zaznamovanih z vizualnimi učinki in gotsko grozo.