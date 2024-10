Oglasilo se je dekle pokojnega Liama ​​Payna: »Naslednje leto naj bi se poročila«

»Sploh ne vem, kje naj začnem. Moje srce je zlomljeno na načine, ki jih ne morem opisati z besedami. Želim si, da bi videl ogromen vpliv, ki si ga imel na svet, čeprav se zdaj zdi tako temno. Prinesel si toliko sreče in pozitivnosti vsem, milijonom oboževalcev, tvoji družini, prijateljem in še posebej meni,« je dekle Liama ​​Payna Kate Cassidy začela čustveni poklon pokojnemu glasbeniku, ki je umrl pred tednom dni po padcu s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu.

»Ti si moj najboljši prijatelj, ljubezen mojega življenja in vsi, ki si se jih dotaknil, so se počutili tako posebne kot jaz. Tvoja energija je bila nalezljiva, osvetlila je vsako sobo, v katero si vstopil. Nič od tega ni resnično in ne morem razmišljati o tej novi resničnosti brez tebe. Trudim se ugotoviti, kako živeti na svetu brez tebe,« je zapisala Kate na svojem Instagram profilu ob njunih skupnih fotografijah.

Odkrila je, da naj bi se z glasbenikom poročila.

Liam Payne in Kate Cassidy FOTO: Kgc-03

»Pred nekaj tedni sva sedela zunaj na čudoviti večerji, ki je prikazovala najino skupno življenje. Vaš zapis hranim blizu, čeprav ste mi rekli, naj ga ne gledam. Pisalo je: 'Jaz in Kate se bova poročila v enem letu/zaročena in skupaj za vedno 444.' Liam vem, da bova skupaj za vedno, vendar ne tako, kot sva načrtovala. Vedno boš ob meni. Dobila sem angela varuha,« je zapisala.

»Ljubil te bom do konca svojega življenja in pozneje, kamorkoli bom šel s seboj, bom nosil naše sanje in spomine. Za vedno tvoja, Katelyn 444 - je zaključila. Angelsko število, 444, prenaša sporočilo ljubezni, podpore in vodstva vaših angelov.«

Kate je bila z Liamom v dneh pred njegovo uničujočo smrtjo, preden se je vrnila v svoj rojstni kraj na Floridi v Združenih državah. Par je bil na počitnicah v Argentini in se udeležil koncerta z Liamovim nekdanjim kolegom Niallom Horanom. Tako Liam kot Kate sta med počitnicami, ki naj bi prvotno trajale pet dni, zabavala oboževalce na družbenih omrežjih, poroča 24sata.hr.