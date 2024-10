Je to razlog za smrtonosni padec zvezdnika? Oglasili so se zaposleni v hotelu

Po padcu iz tretjega nadstropja hotela v argentinski prestolnici je umrl Liam Payne, nekdanji član skupine One Direction, ene najbolj priljubljenih fantovskih zasedb vseh časov. Star je bil 31 let. Ob padcu se je tako hudo poškodoval, da ga reševalci, ki so prihiteli na prizorišče, niso mogli niti oživljati, po neuradnih informacijah lokalnih policistov mu je med drugim počila lobanja. Kaj se je dogajalo pred usodnim padcem, po neuradnih informacijah je šlo za nesrečo, so preiskovalci včeraj še ugotavljali, truplo pokojnega zvezdnika pa so odpeljali na obdukcijo.

Pred tragedijo so zaposleni v hotelu poklicali policiste.

Z zasedbo One Direction je dosegel svetovno slavo. FOTO: Jason Redmond/Reuters

V njegovem organizmu bo mrliški oglednik najverjetneje našel večje količine alkohola in opojnih substanc, so prepričani zaposleni v hotelu, v katerem je 31-letnik preživel zadnje trenutke. Pred tragedijo so namreč poklicali policiste, saj so nujno potrebovali pomoč zaradi »nasilnega moškega, ki bi lahko bil pod vplivom mamil in alkohola«, na recepciji je pred tem v napadu besa razbil svoj prenosni računalnik, vpil, nato pa izgubil zavest, in zaposleni so ga morali odnesti v sobo. Nedolgo za tem so slišali »glasen pok« in na notranjem dvorišču hotela našli negibnega britanskega glasbenika.

Po spletu so zakrožile tudi fotografije povsem uničene hotelske sobe, bila naj bi prav Paynova, a verodostojnost fotografij še ni potrjena.

Pred hotelom so se zbrali njegovi oboževalci. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Pred hotelom, kjer je Liam Payne umrl okrog petih popoldne po lokalnem času, so se takoj, ko so izvedeli za tragedijo, začeli zbirati njegovi oboževalci in prinašati cvetje, plišaste igrače, pisma, risbe ter seveda sveče. Objokana dekleta so druga drugo tolažila z objemi, nekatera so samo v tišini sedela na pločniku in zrla v prazno, druga so se spominjala vseh lepih trenutkov, ki so jih preživela ob poslušanju glasbe One Direction ali edinega solo albuma, ki ga je izdal pred petimi leti.

Smrt pretresla glasbene kolege

Novica o smrti Liama Payna pa je seveda pretresla tudi njegove glasbene kolege, ki so žalost in nejevero izrazili tudi na družbenih omrežjih. »Povsem sem šokiran. Liam je bil vedno tako dober do mene. Bil je eden prvih velikih glasbenikov, s katerimi sem sodeloval. Ne morem verjeti, da ga ni več. Tako zelo sem pretresen in razburjen. Naj počiva v miru,« je ob fotografiji, na kateri pozira z Liamom, napisal Charlie Puth, da je povsem na tleh in pretresen, je objavil tudi glasbenik in producent Ty Dolla $ign, tudi Paris Hilton je svojcem 31-letnika izrekla sožalje.

Svojemu idolu v spomin so mnogi prižgali sveče. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Liam Payne je v Argentino pripotoval z dekletom Kate Cassidy, ki pa se je dva dni pred njegovo smrtjo vrnila domov, ali sta se sprla ali so jo le čakale druge obveznosti, ni znano, je pa bilo njuno razmerje po besedah tistih, ki so ju poznali, precej burno. Payne je za seboj pustil tudi sina, ki se mu je rodil leta 2017 v zvezi s pevko Cheryl Cole, ki je bila nekoč članica priljubljene dekliške zasedbe Girls Aloud.

Razšla sta se eno leto po sinovem rojstvu, Payne pa se je nato začel dobivati s precej starejšo manekenko Naomi Campbell. Zveza ni trajala dolgo in že leto po tem, ko sta šla vsak svojo pot, se je glasbenik zaročil z manekenko Mayo Henry. Zaročena sta bila eno leto, potem sta se odločila, da nista za skupaj, in zaroko razdrla, nato pa še isto leto spoznala, da le ne moreta živeti drug brez drugega, in znova postala par, Maya je še v drugo sprejela diamantni prstan, a ne za dolgo. Maja 2022 sta se dokončno razšla in Liam se je zaljubil v Kate Cassidy.