Glasbeni svet v šoku, ponoči tragično umrl nekdanji član skupine One Direction

Britanski pevec in nekdanji član pop skupine One Direction Liam Payne je ponoči umrl v Buenos Airesu, je potrdila argentinska policija. 31-letnega Britanca so našli mrtvega, potem ko je padel iz tretjega nadstropja hotela.

Britansko zunanje ministrstvo je v kratki izjavi zapisalo: »V zvezi s poročili o smrti Britanca v Argentini smo v stiku z lokalnimi oblastmi.« Payne naj bi bil v argentinski prestolnici zaradi koncerta nekdanjega kolega iz skupine Nialla Horana, ki se je odvil pred dvema tednoma, poroča britanski BBC.

Oboževalci jokali pred hotelom

Oboževalci prižigajo sveče. FOTO: Luis Robayo Afp

Številni oboževalci so se medtem že zbrali pred hotelom v Buenos Airesu in žalujejo za preminulim pevcem. Jokali so in se objemali, prižigali sveče in tiho prepevali pesmi skupine One Direction.

Obžalovanje ob smrti Liama Payna so izrazili številni kolegi iz sveta glasbe, pa tudi organizacije, kot so Spotify, MTV in Brit Awards.

Payne je zaslovel kot član fantovske skupine One Direction, ki je bila ustanovljena leta 2010 ob nastopih v oddaji X Factor in je postala ena največjih pop skupin na svetu. Skupina je leta 2016 naznanila, da bo za nedoločen čas prekinila delovanje, leta 2019 pa je Payne izdal svoj edini solo album.