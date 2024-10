Objavljeni so rezultati toksikološke analize Liama ​​Payna. To so našli v njegovi krvi

Prejšnji teden je britanski pevec Liam Payne padel z balkona hotela v Buenos Airesu in umrl. Argentinska policija se je odločila preiskati njegovo smrt, zahtevala je tudi toksikološko poročilo. Po tej ugotovitvi je imel Payne v telesu sledi več različnih vrst opojnih substanc.

Test je pokazal, da je imel ob smrti v krvi sledi benzodiazepinov, crack kokaina in t. i. roza kokaina. Rožnati kokain je kombinacija metamfetamina, ketamina in MDMA. »Delna obdukcija je pokazala, da je imel Liam Payne več substanc v telesu, ko je padel v smrt z balkona v tretjem nadstropju svoje hotelske sobe v Buenos Airesu,« piše v poročilu.

Preden je umrl v hotelu v Buenos Airesu, se je 31-letnik obnašal čudno, kar so opazili tudi drugi gostje v hotelu. Le 36 minut pred tragično smrtjo so ga posneli v avli hotela, v družbi dveh deklet in enega moškega, posnela ga je tudi 28-letna Rebecca, ki je v hotelu bivala kot gostja na poroki. Daily Mail poroča, da ji je nekdanji član One Direction rekel: »Bil sem v fantovski skupini, zato sem tako super.« Rebecca je bila ena zadnjih, ki je videla Liama ​​pred njegovo smrtjo; videoposnetek, ki ga je posnela v hotelski avli, je bil posnet ob 16.26 po lokalnem času, že ob 17.11 pa je v hotel prispelo reševalno vozilo, da bi pomagalo Liamu.

Čudno se je obnašal

V ekskluzivnem intervjuju za MailOnline je Rebecca povedala: »Vstopila sem v hotel in Liam je čakal pri dvigalu in bilo je tako jasno, da si želi, da bi ga nekdo prepoznal, na njem je bilo nekaj malce obupanega. Ko je prišlo dvigalo, nama je nenadoma rekel: 'Ja, jaz sem Liam! Pridi, pojdi z mano v dvigalo.' Povedala je, da se je odločila s prijateljicami počakati na naslednje dvigalo, dve dekleti in moški, ki so ga spremljali, pa so skupaj s Paynom stopili v dvigalo. Rebecca je povedala, da je Liam v nekem trenutku, preden se je dvigalo zaprlo, v šali zgrabil eno od deklet za vrat in se pretvarjal, da jo duši.

Oboževalke so bile ob tragični novici v šoku. FOTO: Mina Kim Reuters

Rebecca je dodala, da se je pevec deset minut pozneje vrnil v preddverje, se usedel na kavč in v naročju držal prenosni računalnik. Povedala je, da je bilo njegovo obnašanje nenavadno in moteče, in ko je prebral sporočilo, ki ga je dobil, je popolnoma ponorel.

»Nenadoma je vzel računalnik, zavpil, kaj za vraga, in začel udarjati po računalniku po tleh. Vsi, še posebej osebje, smo bili res šokirani. Stopila sem do njega in ga vprašala, ali je v redu, on pa je samo jezno rekel, da je bil član fantovske skupine, in še naprej veliko preklinjal, nato pa je vzel prenosni računalnik in odšel do dvigala. Potem je prišel Britanec, ki mu je bilo ime Roger, in se opravičil v njegovem imenu. Hotelsko osebje ga je zelo živčno opazovalo. Payne se je obnašal natanko tako, kot si predstavljam, da bi bil nekdo na drogah – bil je neosredotočen in imel je razširjene zenice,« je rekla Rebecca. Po nekaj minutah se je vrnil v preddverje, se je spomnila.

Rebecca je povedala: »Vrnil se je in se samo spotaknil ter padel na obraz. Osebje mu je priskočilo na pomoč in ga spravilo nazaj v dvigalo. Takrat sem posnela njegovo zadnjo fotografijo. Kmalu je prišla policija in najprej smo pomislili, da ga bodo kar vrgli iz hotela, a ko je osebje začelo tekati naokoli kot noro, smo se nenadoma zavedali resnosti tega, kar se je zgodilo, in izvedeli smo, da je padel z balkona,« poroča vecernji.hr.