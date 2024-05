Osupljiv prizor s Kate Middleton: princese nikoli ne vidiš v samo …

Roman Kemp je britanski voditelj in radijski napovedovalec ter znan po svojem trudu pri ozaveščanju o pomenu skrbi za duševno zdravje moških, kar počne tako z raznimi kampanjami kot dokumentarnimi filmi.

Njegov film iz leta 2021 Naša tiha nuja (Our Silent Emergency) obravnava pomembno temo: duševno zdravje mladih moških in nagnjenost k samomorilnosti. Bil je lepo sprejet in ga na Otoku predvajajo tudi v šolah, piše The Independant.

V pogovoru za The Times pa se je 31-letni Kemp spominjal časa, ko je, potem ko ga je videla o duševnem zdravju govoriti na televiziji, v stik z njim stopila Kate Middleton.

Princesa ga je kot DJ-ja povabila na eno od zabav po vrtni zabavi palače Buckingham, kjer se mu je pridružil tudi vojvoda Susseški in ga opozoril, naj predvaja samo izvirne rap pesmi.

»Bilo je nenavadno. Princ Harry je stal za mešalno mizo ob meni. Zdelo se mi je čudno, a na koncu je bil čisto v redu. Rekel mi je samo, naj pazim, da nimam prirejenih rap pesmi. Odgovoril sem mu, naj ne skrbi.«

Nekaj let po tem dogodku sta v začetku 2023 z valižansko princeso sodelovala v kratkem filmu o duševnem zdravju, kjer je ona pripovedovala o pomenu psihičnega zdravja in odnosov ter kako otroke vzgajati v zgodnjem otroštvu, da bi zgradili družbo zadovoljnih in zdravih odraslih.

Takole se spominja obiska princese na domu njegovih staršev Shirlie in Martina Kempa:

»To je bil eden on najbolj surrealističnih dnevov v mojem življenju. Jaz, moja mama, moj oče in moja sestra smo klepetali s princeso za kuhinjsko mizo.

Najbolj neobičajno je bilo, da si je, ko je vstopila, sezula čevlje. Nikoli ne vidiš princese samo v nogavicah.«

Čeprav je Kate predlagala, da bi nekaj prizorov posneli v Kempovem stanovanju v južnem Londonu, je on dejal, naj raje uporabijo hišo njegovih staršev.

»Mislim, da snemati pri meni ni dobra ideja. Moj oče in mama imata res lep kotiček, bodimo pri njiju.«

V intervjuju, objavljenem v začetku tega tedna, se je Kemp spomnil še princesinega odkritja, da ima raka, potem ko je svet neskončno ugibal, kaj je z njenim zdravjem:

»Zlomilo nas je, ko smo jo videli tisti dan v videu.

Mislim, da se nihče, ki ima težave z zdravjem, ne bi smel soočati s takšno skrunitvijo, kot se je morala in se še mora ona.«