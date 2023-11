Odziv Brada Pitta na obtožbe sina in kaj nanje porečejo igralčevi tesni prijatelji

Bradu Pittu ni vseeno zaradi obtožb sina Paxa, ki so sicer stare več kot tri leta, a so šele v zadnjih dneh postale viralne.

V njih je sedaj 19-letni fant očeta označil za pošastno osebo, zaradi katere njegovi otroci drhtijo od strahu.

Zapis je objavil v zasebni zgodbi na instagramu, viri blizu igralca pa pravijo, da je zveznik žalosten in razočaran, hkrati mu je težko ob dejstvu, da se je to sedaj pojavilo v medijih in da ljudem ni mar, kako takšne zgodbe vplivajo na otroke.

»Frustrirajoče je gledati, kako Brada prikazujejo kot neke vrste slabo osebo, kar je daleč od resnice,« izjavo igralčevega prijatelja povzema Page Six. »Pitt močno spoštuje vse svoje otroke, o čemer priča dejstvo, da o nastali situaciji molči.«

»Uničil si življenja svojih najbližjih in jih spremenil v pekel. Lahko sebi in svetu govoriš, kar hočeš, a dejstvo je, da bo resnica nekega dne prišla na plano.

Vse najboljše za očetovski dan, ti grozno človeško bitje,« je zapisal Pax.

Objavo je delil, ko je bil star 16 let, pospremil jo je s fotografijo Brada, ko je prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Da je zapis avtentičen, je potrdil vir blizu Paxa.

»To je profil, ki ga uporablja za prijatelje, večinoma za sošolce. Ne govori veliko o starših, drži se zase, zato je dokaj nenavadno, da je to storil,« je izjavil za Daily Mail.

Pax ni pojasnil, ali je bil za njegovo objavo kriv konkreten dogodek, ali je šlo le za leta kopičenja napetosti.

Angelina Jolie je Paxa leta 2007 posvojila v vietnamski sirotišnici, ko je bil star tri leta. Njegova biološka mama, odvisnica od heroina, ga je zapustila kot novorojenčka. Brad ga je uradno posvojil naslednje leto.

Ko sta se Angelina in Brad leta 2016 samo dve leti po poroki na zasebnem obredu v Franciji ločila, so se otroci postavili na njeno stran.

Kapljo čez rob v zakonu je povzročil spor med Bradom in najstarejšim sinom med zasebnim letom. Sedaj je jasno, da je tudi odnos med Paxom in očetom problematičen.

Pax je tretji otrok, ki ga je Angelina posvojila, ob 21-letnem Maddoxu še hčerko 18-letno Zaharo iz Etiopije. Ta se je nedavno javno odpovedala očetovemu priimku.

Par ima tri biološke otroke: 17-letno Shiloh in 15-letna dvojča Knoxa in Viviene.