Hud udarec za Brada Pitta: to je storila njegova najstarejša hči

Zahara Jolie -Pitt, hči nekdanjega zvezdniškega para Angeline Jolie in Brada Pitta, se je pridružila prvemu črnskemu sestrstvu v zgodovini Alpha Kappa Alpha.

Slavnostnega sprejema, kamor so bili povabljeni profesorji, člani družine in prijatelji študentk, se je udeležila tudi ponosna mama s sinovoma Maddoxom in Paxom.

Angelina sprejem v sestrstvo (ali bratovščino) dojema kot pomembno potrditev družbenega statusa.

Na družabnih medijih je pozornost vzbudil posnetek Zaharine iniciacije, zlasti njene besede:

»Ime mi je Zahara Marley Jolie. Prišla sem vse iz zlate dežele iz mesta, polnega angelov: Los Angelesa Kalifornija.«

Šola Spelman v Atalanti, kamor se je vpisala v Etiopiji posvojena Zahara, je ena najprestižnejših univerz, ki je med prvimi omogočila akademsko pot dekletom afriških korenin.

Za Angelino je bila hčerkina izbira zelo pomembna, saj teži k temu, da bi se vsi njeni posvojeni otroci zavedali svojih korenin.

Ni pa ostalo neopaženo, da 18-letnica med javnim nastopom ni navedla očetovega priimka, čeprav je ta ponosen na hčerkin dosežek:

»To je čudovito, res čudovito,« je njen vpis komentiral igralec in novinarju revije People povedal še, da je ponosen na hčer in da bo med študijem zagotovo blestela.

Zahara naj ne bi bila v najboljših odnosih z Bradom. Stike z njim naj bi pretrgala zaradi bratov Madoxa in Paxa, ki že leta ne komunicirata z njim.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se razšla po dvanajstih letih zveze, poročena sta bila le dve leti.

Ob ločitvi se je med zakoncem odprlo več front, Angelina je Brada obtožila družinskega nasilja in alkoholizma, dolgo sta se dogovarjala glede skrbništva nad otroki.

Še vedno sta v sporu zaradi lastništva nad posestvom Mirval v Franciji, ki sta ga bivša zakonca kupila tedaj, ko sta bila še par, Angelina je svoj delež prodala ruskemu tajkunu, s čimer se Brad ne strinja.