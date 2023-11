Spor med Angelino Jolie in očetom: Moja hči laže

Oče Angeline Jolie Jon Voight hčerki očita širjenje laži na družabnih omrežjih.

48-letna igralka, nekdanja posebna odposlanka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, je na instagramu objavila zapis, v katerem je Izrael obsodila namenskega bombardiranja otrok, žensk, družin in oviranja dostopa do hrane, zdravil in humanitarne pomoči ter s tem kršenja mednarodnega prava.

Približno 1400 Izraelcev, med katerimi so bili tudi civilisti, je bilo ubitih 7. oktobra ob napadu palestinske teroristične organizacije Hamas. Po poročilih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v povračilnem napadu na Gazo ubitih 10.000 civilistov, med njimi 4000 otrok.

Jolijeva je ob stopnjevanju izraelskih napadov pozvala k takojšni prekinitvi ognja in k vzpostavitvi koridorja za humanitarno pomoč Gazi.

»Medtem ko cel svet opazuje in s podporo številnih vlad, je na milijone palestinskih civilistov: otrok, žensk, družin kolektivno razčlovečenih in živi v pomanjkanju hrane, zdravil ter ostaja brez humanitarne pomoči, s čimer je kršeno mednarodno pravo,« je med drugim zapisala igralka in dodala:

»Z zavračanjem zahteve po humanitarni prekinitvi ognja in z oviranjem varnostnega sveta Združenih narodov so svetovni voditelji sokrivi za zločine.«

V odgovor na objavo je v videu, ki ga je posnel na omrežju X njen oče Jon Voight povedal, da je razočaran nad svojo hčerko, ki tako kot mnogi drugi, ne razume božje časti in resnice ter poudaril, da izraelska vojska mora braniti svojo zemljo.

»Gre za zanikanje zgodovine svete zemlje, zemlje Židov. Gre za pravico na sveti zemlji,« je povedal in nadaljeval: »Izrael mora zaščititi svoje ozemlje in ljudi. To je vojna. To ni, kar si predstavlja levica, civilna vojna.

Ti norica praviš, da je težava Izrael. Poglej se in vprašaj, kdo sem jaz? Vprašaj boga, ali poznaš resnico ali samo verjameš lažem, tako kot vsi drugi.

Kajti, tisti, ki razumejo resnico, prepoznajo laž.«

Angelina se na njegove besede ni odzvala, je pa znano, da z očetom večinoma nista bila ravno v dobrih odnosih. Od leta 1999 ne uporablja priimka Voight, leta 2002 se je tudi zakonsko preimenovala v zgolj Angelijo Jolie, domnevno zaradi napetih odnosov z očetom.

Nekoč je izjavila, da je vedno čutila posledice dejstva, da je oče varal njeno že pokojno mamo Marcheline Bertrand.

»Ne govoriva prav veliko. Očetova afera jo je uničila. Uničila je vse njene sanje o družinskem življenju, je pa še naprej uživala biti mama,« je leta 2002 za revijo Vogue povedala Angelina.

Ko je njena slava rasla, je Jon pogosto govoril o svoji hčerki in komentiral njene domnevne težave z mentalnim zdravjem ter v enem intervjuju moral priznati, da ne ve, kako točno je ime vnukinji Shiloh.

Odnos med njima se je nekoliko izboljšal po mamini smrti 2007 in po ločitvi Angeline od Brada, a zdi se, da ni vse idealno v družini Voight.

Povzeto po portalu The Independent