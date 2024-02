Odločitev princa Williama: storil bo to

Princ William se podaja v gradbene vode. In sicer se je v grofiji Cornwall odločil graditi namestitve, vendar ne zase, temveč za brezdomce.

Kot pišejo britanski mediji, med njimi Mail Online, namerava zgraditi bivališča v vrednosti tri milijone funtov (nekaj več kot tri in pol milijone evrov) oziroma 24 nepremičnin, ki bodo končane naslednje leto.

Med objekti bodo štirisobne hiše in tudi enosobna stanovanja. Projekt bo vodil in nadziral sam, je pa to zgolj začetek, saj namerava v ta namen pozidati še več zemljišč.

Domovanja bodo zgrajena skladno z ekološkimi standardi, princ je izrazil željo, naj bo notranjost prijetna, da v njih ne bi bila prisotna stigma, ki se sicer drži socialnih stanovanj.

Grofijo Cornwall od prejšnjega deduje aktualni prestolonaslednik. Ko je njegov oče torej postal kralj, je William postal vojvoda Cornwalla.

Lani je ta grofija ustvarila skoraj 30 milijonov evrov (24 milijonov funtov) dobička in bo s tega naslova zagotovila zemljišča ter pokrila stroške gradnje.

Že od otroštva je princ William zelo občutljiv glede problematike brezdomcev. Ko je bil star 11 let, je njuna mama, pokojna princesa Diana sinova Harryja in Williama peljala na obisk v zatočišče za ljudi, ki nimajo doma, kar je na slednjega napravilo velik vtis.

Star 13 let se je pridušal mami: »Če bom kdaj kralj, bom tistim brez doma dovolil živeti v naših palačah.«

Problematika, ki jo naslavlja z zadnjim projektom, je v Veliki Britaniji pereča.

Zadnji božič je denimo tam na ulici pričakalo več kot 300 tisoč brezdomcev.

Zaradi prenizkih naložb v socialna stanovanja si mnogi ne morejo privoščiti vse višjih najemnin v zasebnih stanovanjih in je zato na ulici pristalo rekordno število ljudi.

Po podatkih britanske nevladne dobrodelne organizacija Shelter, je bilo teh ob prehodu iz starega leta v novo za 14 odstotkov več kot leto poprej.