Frustracije kralja Karla

Dejstvo, da se je moral umakniti iz javnega življenja in vso pozornost usmeriti v okrevanje, je za kralja Karla III. izvor velikih frustraciji, vir blizu britanske kraljeve družine povzema Hello:

»Le težko se monarh, po naravi deloholik, sooča z občutkom, da pušča ljudi na cedilu, kajti moral je odpovedati veliko obiskov in srečanj.

Zdravljenje jemlje zelo resno in storil bo vse, da bi čim prej ozdravel in si povrnil moči. V manjši meri se bo obremenjeval z osebnimi zadevami, da bi lahko bolje izpolnjeval naloge, ki jih ima kot kralj.«

Kljub temu da so pri njem odkrili raka, nadaljuje s pregledovanjem uradnih dokumentov in tudi s pogovori z britanskim premierjem Rishijem Sunakom, ki pa se ne odvijajo v živo, temveč po telefonu.

Vendar je moral odpovedati številne obiske in srečanja v živo, ki so bili načrtovani pred operacijo in odkritjem težave z zdravjem.

V času zdravljenja se bo tako, kot se je nanj njegova mama kraljica Elizabeta II., potem ko so ji opešale moči, sedanji monarh zanašal na sina princa Williama.

»Mislim, da je princ William nenadoma resnično spoznal, kaj pomeni biti kralj in ima na svojih ramenih težko breme. A nekoč bo vendarle sedel na prestolu,« je za Hello komentiral poznavalec dogajanja na britanskem dvoru Robert Jobson in dodal:

»Občutek, ki ga preveva, je najbrž podoben tistemu, s katerim se je soočala kraljica, ko ji je stari 25 let umrl oče in ga je morala naslediti.«

William je prevzel veliko očetovih zadolžitev, princ in kralj sta v stalnem stiku, čeprav je kraljeva diagnoza prišla v za Willama res neprijetnem času:

po operaciji abdomna namreč okreva tudi njegova žena Kate Middleton, ki se je zato iz javnosti umaknila vsaj do velike noči.