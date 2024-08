Odločitev princa Williama, ki je razočarala Kate

Princ William in Kate Middleton sta za skrbna starša, ki na prvo mesto postavljata dobrobit njunih otrok: 11-letnega princa Georga, devetletne princese Charlotte in šestletnega princa Louisa, piše Mirror Online.

Družina živi v za kraljeve razmere dokaj skromni koči Adelaide na posesti Windsor in kljub dejstvu, da so otroci tako za Williama kot za Kate na prvem mestu, se glede tega, kaj je zanje najboljše, ne strinjata vedno, je za OK!Magazine povedal vir blizu kraljeve družne.

Kate namreč ni bila prav nič navdušena nad odločitvijo Williama, da bo njun starejši sin, ki trenutno tako kot bratec in sestrica obiskuje šolo Lambrook, po zaključku te šolanje nadaljeval na Etonu.

Bodoči kraljici ni po volji, da bo njen sin tam moral bivati v internatu, William pa odločitev utemeljuje z dejstvom, da sta se tam šolala tudi on in njegov brat.

Vir je dejal še, da sta si zakonca zaradi tega izmenjala kar nekaj ostrih besed:

»Kate dolgo ni hotela niti slišati, da bi najstarejšega sina poslali v internat, četudi je to tradicija. Prepričana je namreč, da je šolanje Georga v tako stari in zadušljivi instituciji povsem v nasprotju s težnjami po modernizaciji monarhije.«

Z novim šolskim letom George ostaja na Lambrooku, ki jo obiskujejo otroci do 13. leta, navaja The Sun.

A kljub temu, da Kate ni navdušena nad kolidžem Eton poznavalka razmer na britanskem dvoru pravi, da je le malo verjetnosti, da to ne bi bila naslednja šola za princa Georga.

Ingrid Seward, sourednica britanskega časopisa Majesty Magazine je za publikacijo povedala:

»Eden od razlogov za izbiro Etona je dejstvo, da je blizu kraju, kjer živi družina Wales. Ker so stroški varovanja članov kraljeve družine, sploh tistih najvišje na lestvici, ogromni je smiselno, da George sedaj obiskuje Lambrook.

Ta je blizu njihovega doma in smiselno bi bilo, da bi bila blizu tega tudi njegova naslednja šola.«

»Bližina močno spremeni zadeve, saj so kraljevi pod drobnogledom, ko gre za izdatke in to, da so trenutno vsi trije otroci v isti šoli, te izdatke zmanjša.

Kot tudi dejstvo, da se jim ni treba voziti daleč.«