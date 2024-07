To je javnosti ostalo skrito, a posnetek razkriva, da je Kate Middleton jokala (VIDEO)

Kate Middleton se je nedavno pojavila na tribunah na teniškem turnirju Wimbledon, ki je potekal v Londonu. Požela je aplavz brez primere, vsi so vstali in ploskali, ko je zasedla svoje mesto ob dedinji, princesi Charlotte, kamere pa so zabeležile tudi, da so bili med "navadnimi" smrtniki, ki so se ji prišli poklonit, tudi Tom Cruise, Benedict Cumberbatch in Julia Roberts.

Razkrilo se je tudi, da je Kate oboževalka srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića, kar pa je vsaj takrat ostalo skrito, so zdaj objavili na družbenih omrežjih.

Princesa, ki se bori z rakom in je preventivno na kemoterapiji, je v nekem trenutku zajokala. Nosila je očala, da bi skrila solze, a ta posnetek razkrije vse ...