Od ljubljenca žensk do obtoženega kanibala! Slavni igralec se po škandalih vrača

Zagreb te dni gosti snemanje filma The Dark Knight, pri katerem se v soju žarometov znova pojavlja Armie Hammer, igralec, ki je bil v preteklosti obtožen spolnega nasilja in celo kanibalizma. Kljub škandalu, ki je močno zamajal njegovo kariero, zdaj ponovno stopa pred kamere.

Hammer je v intervjuju za Dnevnik Nove TV razkril, da ga bo pot še večkrat pripeljala na Hrvaško, saj ga je država navdušila. »Ko sem povedal prijateljem, da grem snemat film na Hrvaško, so mi vsi rekli, da je prelepa in da mi bo zagotovo všeč. A nihče od njih ni bil tukaj januarja – vsi obiskujejo Dubrovnik spomladi in poleti, zato sem prepričan, da se bom moral še vrniti,« je dejal.

Med bivanjem v Zagrebu je igralec izkoristil čas za raziskovanje mesta. »Veliko sem hodil po Gornjem gradu, vzpenjal sem se po hribih, obiskal katedralo in številne cerkve. Presenetilo me je, koliko odličnih restavracij imajo – obhod mesta smo izkoristili tudi za kulinarične užitke,« je dodal Hammer, ki v prihajajočem filmu igra lik po imenu Sanders – možakarja, prepričanega, da se svet bliža propadu.

Obtožbe iz leta 2021

Hammerjeva igralska kariera je po obtožbah, ki so ga leta 2021 pretresle, povsem zastala. Več žensk ga je obtožilo spolnega nasilja in celo izrekanja kanibalističnih fantazij. Čeprav so tožilci leta 2023 ovrgli obtožbe, je ostal zaznamovan, priložnosti v Hollywoodu pa so se mu zapirale. Prav režiser Uwe Boll je bil tisti, ki mu je ponudil novo priložnost.

Žejalo ga je menda po precej skrajnih spolnih praksah. FOTO: Cover Images Cover Images

»Opazil sem, da ima težave in ne dobi več vlog, zato sem mu ponudil priložnost v svojem filmu. Sprejel jo je – kar je super, saj je izjemen igralec in bo nosil ta film,« je pojasnil Boll.

Boll pa opozarja, da Hrvaška nima dovolj filmske opreme in postprodukcijskih kapacitet. Producent Michael Roesch kljub temu izpostavlja raznolikost lokacij kot veliko prednost.

Hrvaška v zadnjih letih namreč privablja številne mednarodne produkcije. Med nedavnimi projekti, ki so nastajali tukaj, so akcijski triler Canary Black s Kate Beckinsale in britanska serija The Ipcress File. Dubrovnik pa še vedno živi v senci Game of Thrones, serije, ki je v mestu pustila trajen pečat.

Armie Hammer je bil v preteklosti znan po vlogah v filmih Družbeno omrežje, Osamljeni jezdec, The Man from U.N.C.L.E. in Call Me By Your Name. Po škandalu je njegova kariera skorajda zamrla, zdaj pa si z vlogo v The Dark Knight poskuša znova utreti pot v filmski svet.

