Hvaležen za bizarne obtožbe o kanibalizmu

Ppred tremi leti se je Armieju Hammerju zaradi obtožb o nasilju, spolni zlorabi in celo kanibalskem seksualnem fetišu življenje sesulo kot hišica iz kart. Obtožb, ki ga niso razgalile le kot prešuštnika, ampak tudi kot nasilneža z mejnim seksualnim okusom, njegova žena Elizabeth Chambers pač ni mogla prezreti in ga je po več kot desetih letih zakona, ki sta ga okronala z dvema otrokoma, udarila z ločitvenim zahtevkom.

Razblinila se je tudi njegova cvetoča kariera. A čeprav so padlega zvezdnika sprva preganjale mračne samomorilske misli, ki jih ni spremenil v dejanja le zaradi otrok, je danes hvaležen za vse, kar se mu je zgodilo. »Kar koli so ljudje rekli, kar koli se je zgodilo, zdaj sem na točki, ko sem hvaležen za prav vse,« je večletno tišino končal hollywoodski izobčenec.

Žejalo ga je po menda precej skrajnih spolnih praksah. FOTO: Cover Images

Začelo se je, ko je Effie povedala svojo resnico o slavnem ljubimcu. FOTO: Osebni arhiv

Spomnimo. Leta 2021 je zvezdnika ganljivega filma Pokliči me po svojem imenu njegova do tedaj skrivna ljubimka, sprva znana le pod vzdevkom Effie, obtožila posilstva in telesnega nasilja. A to je bilo le rahlo tresenje pred uničujočim potresom, ki je prišel malce pozneje. Effiejino razkritje je namreč spodbudilo še dve drugi igralčevi nekdanji ljubimki, da sta pretrgali molk in Armieja razgalili kot izprijenca, ki ju je telesno, čustveno in duševno trpinčil in z njima tešil svoje sprevržene nagone, ki so se raztezali vse od sadomazohizma do kanibalskih skomin.

»Precej strašljiva oseba je. Z njim nikoli nisi vedel, na kaj boš naletel. Govoril mi je resnično čudne reči, tudi da si želi glodati moja rebra,« je dejala Paige Lorenze. Več kot dovolj za odmeven škandal, ki je Armieja stal ženo in kariero, a ne tudi svobodo. Losangeleško tožilstvo je lani namreč sklenilo, da padlega zvezdnika ne bo ovadilo in zvleklo pred poroto, saj zaradi »kompleksnosti odnosov« med Effie in Hammerjem ne morejo dokazati primera onkraj vsakega dvoma.

Po škandalu si Hammerjeva kariera ni več opomogla.

Njegovega igralstva je bilo konec. FOTO: Ace Pictures/instarimages.com

Obtožbe posilstva zanikal

Hammer je zanikal obtožbe posilstva in drugih vrst nasilja, trdeč, da so bili vsi njegovi odnosi vselej sporazumni. Je pa priznal, da je bilo »razmerje moči« v njegovih ljubezenskih odnosih porušeno in da je ženske v preteklosti izkoriščal, kar je povezano s tem, da ga je kot 13-letnega dečka seksualno zlorabljal duhovnik. Zdaj pa je pojasnil še kanibalizem in očitke označil za smešne. »Ljudje so me oklicali za kanibala in temu so vsi verjeli. Zdaj, z nekaj razdalje, lahko rečem, da je bilo to naravnost smešno. Veste, kaj morate početi, da ste kanibal? Jesti ljudi! Bilo je resnično bizarno.«

Očitki izpred treh let so zanj pomenili karierno smrt. »Smrt ega. Smrt kariere. Kot bi v mojem življenju eksplodirala nevtronska bomba, ki je ubila vse,« kar pa je bilo, zdaj ve, dobrodošlo. »Preden se je vse to zgodilo, se v lastni koži nisem počutil dobro. Nikoli in z ničimer nisem bil zadovoljen. Še največjo potrditev mi je dajalo moje delo igralca.«

Po »krvavem« seksualnem škandalu izpred treh let si Hammerjeva kariera ni več opomogla, kar pa je morda zgolj prikrita priložnost, da se preizkusi še v drugih vodah filmske umetnosti. Sklenil se je namreč usesti za računalnik in napisati scenarij. Danes ve, da je bil prosti pad, sredi katerega se je 2021. znašlo njegovo življenje, očitno blagoslov v hudičevi preobleki. A ko se mu je vse začelo rušiti, je pred seboj videl le temo in rešitev v smrti. »Velikokrat sem pomislil, da tega ne morem prenesti. Dosegel sem res nizke, temne točke. Stal sem na obali, gledal ocean pred sabo in si mislil, da je to to. In odplaval sem resnično prekleto daleč, lebdel sem na vodi, v tem polovičarskem poskusu samomora. A sem nato pomislil na svoja otroka in da jima tega ne morem narediti.«