Kanibalske fantazije sklenil ozdraviti

Še pred enim letom so bili slika popolne družine.

Kanibalistični škandal

Samo zato ker prihajaš iz družine, ki ji ne manjka finančnih virov, to ne pomeni, da nimaš drugih težav.

Dišijo mu ženska rebra Naj spomnimo. V sporočilih, ki so razkrila njegovo kanibalistično plat, je ženskam pisaril, da fantazira o lizanju krvi, da si želi v rokah držati še utripajoče srce. Vzburjale naj bi ga misli o ženskem joku in posilstvu, medtem ko svoji žrtvi ob vrat tišči nož. Paige Lorenze, ki je z njim ljubimkala po razpadu zakona, naj bi med seksom grizel do krvi, ji z nožem celo vrezal svojo začetnico in ji prigovarjal, naj si da kirurško odstraniti odvečna rebra, saj da jih želi prekaditi in poglodati.

Sanjari o divjem, nasilnem seksu, ki bi si ga želel začiniti celo s kanibalizmom. To plat hollywoodskega zvezdnikaso na začetku leta razgalila (zasebna) sporočila, ki naj bi jih pisaril ženskam. A če so se njegovi najbolj goreči oboževalci še poskušali tolažiti, da nekaj tako sprevrženega pač mora biti izmišljeno, so sledile njegove nekdanje ljubimke, med njimiin, in ga z nekaj razlikami obtožile telesne, spolne in čustvene zlorabe.Za piko na i pa je losangeleška policija proti igralcu marca sprožila preiskavo zaradi obtožb brutalnega posilstva. Zvezdnik, ujet v škandal spolnega nasilja, je vse ostro zanikal in še vedno vztraja, da so bili vsi njegovi odnosi sporazumni, a je zdaj prepoznal, da potrebuje pomoč. Vkorakal je v rehabilitacijsko kliniko, kjer želi rešiti odvisnost od alkohola, drog in seksa.»To je jasen znak, da želi nad svojim življenjem spet prevzeti nadzor. Ve, da je to pomemben korak k njegovemu celostnemu dobremu počutju,« je povedal vir in dodal, da je igralec povsem zavezan temu, da ozdravi in dobi skrbništvo nad otrokoma, ki sta se mu rodila v razpadlem zakonu zLansko poletje je šel igralčev 10-letni zakon rakom žvižgat. Toda ne ker bi Elizabeth vedela za njegova temačna nagnjenja, z njo naj bi bil v postelji vselej zgolj nežen in spoštljiv, zakockal ga je s skokom med rjuhe s stanovsko kolegico. Toda če bi se njuna ločitev še lahko odvila gladko, je Armiejevo življenje, tako zasebno kot poklicno, nato pretresel kanibalistični škandal, zaradi česar so njegove možnosti za skupno skrbništvo nad otrokoma čez noč postale precej pičle. Prav v tem pa tiči (glavni) razlog, da se je odločil za zdravljenje.To je menda sklenil pretekli mesec in nemudoma prisegel odtujeni ženi, da bo zavoljo otrok ostal na zdravljenju tako dolgo, kot bo treba, da bo povsem zdrav. In čeprav romantične ljubezni med Armiejem in Elizabeth morda ni več, so vendar družina, ki si stoji ob strani tudi v najtežjih trenutkih, tako da zvezdnik na letališče, od koder je krenil na zdravljenje, ni prikorakal sam, ampak v spremstvu najpomembnejših ljudi. Elizabeth in njunih otrok, šestletnein dve leti mlajšega. »Slovo je bilo zelo čustveno,« je povedal vir.Še pred dobrim letom je bilo zvezdnikovo življenje videti popolno. Bil je skrben oče in ljubeč mož, vse bolj pa je cvetela tudi njegova hollywoodska kariera, točka preloma je bila uspešnica Družbeno omrežje iz leta 2010, ki mu je prinesla vrsto priznanj kritiške srenje. Nato pa se je vse v le nekaj mesecih zrušilo kot hišica iz kart. Konec ni bilo le njegovega zakona, zaradi grozljivih obtožb se je na kocki znašla tudi njegova kariera, saj so ga pri več filmskih projektih takoj zamenjali, projekti, o katerih se je še dogovarjal, so mu spolzeli skozi prste, odpovedala pa se mu je tudi agencija, ki ga je zastopala. A se je zdaj oglasil družinski prijatelj Hammerjevih, češ da tudi tisto, kar je delovalo sanjsko, ni vselej tudi v resnici takšno, lahko je le utvara.»Ljudje mislijo, da je živel nadvse privilegirano. Da v mladosti ni imel nikakršnih težav in je bilo vse le lepo in krasno,« je dejal o Armieju, ki je imel to (finančno) srečo, da je pravnuk naftnega magnata, ki je 150 milijonov premoženja zapustil igralčevemu očetu. »A stvari ne potekajo nujno tako. Samo zato ker prihajaš iz družine, ki ji ne manjka finančnih virov, to ne pomeni, da nimaš drugih težav.«