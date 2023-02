Igralca v otroštvu zlorabil duhovnik

Dve leti po tem, ko se mu je življenje pod težo seksualnega škandala sesulo kot hišica iz kart, je padli hollywoodski zvezdnik Armie Hammer prekinil tišino. Ne zato, da bi se na vse pretege branil in zanikal vse, kar mu je pokopalo obetavno igralsko kariero, »priznati želim svoje napake in prevzeti odgovornost. Res je, bil sem sebičen kreten, ki je izrabljal ljudi. A sedaj sem bolje. Postajam boljši, bolj zdrav in uravnotežen moški,« je v prvem intervjuju dejal Armie, ki je maja 2021 zaradi svojih težav odšel na zdravljenje in se zdaj vrnil kot prerojen človek.

Še več. Otresel se je zasvojenosti z alkoholom in postal mentor drugim, ki se spopadajo s podobnimi težavami, kot se je nekdaj sam. Pod okrilje je vzel zdravljenega odvisnika, s katerim se bo vselil pod isto streho, »pomagal mu bom privzeti zdravo rutino, z njim bom hodil v telovadnico, mu kuhal in skrbel, da bo redno hodil na sestanke pomoči«.

Ko se je naveličal, jih je zavrgel

Januarja predlani je počilo. Na Armieja, tedaj še »srečno« poročenega z Elizabeth Chambers, se je vsul plaz obtožb spolne zlorabe. Na plan so prihajale njegove skrivne ljubimke, trdeč, da jih je telesno, čustveno in duševno trpinčil in z njimi tešil svoje sprevržene nagone, ki so se raztezali vse od sadomazohizma do kanibalističnih skomin. Ena izmed njih, ki se je predstavila zgolj kot Effie (a so jo pozneje identificirali kot Efrosino Angelovo) in naj bi bila z igralcem v večletnem skrivnem razmerju, pa ga je obtožila tudi večurnega skrajno nasilnega posilstva.

Zaradi škandala je izgubil tudi ženo Elizabeth, ki mu je rodila dva otroka. FOTO: Osebni Arhiv

A čeprav je igralec zavrnil vsakršne obtožbe spolnega nasilja, priznava, da je nekdanje partnerice čustveno trpinčil in jih izkoriščal. »Jemal sem si te mlajše ženske in jih potegnil v svoje burno življenje. Takoj, ko sem se jih naveličal, pa sem jih zavrgel in šel novim trofejam naproti.« Toda čeprav je za sabo puščal sled zavrženih žensk, si nobene ni vzel na silo! To je zdaj podkrepil s serijo sporočil, ki sta si jih izmenjavala z Effie, ki ga je obtožila posilstva.

»Šlo je za zaigrano posilstvo, v kar sva oba privolila, vse, do zadnje podrobnosti, pa je načrtovala ona. Od tega, da se slučajno srečava v kavarni Starbucks, prek tega, da ji sledim domov, kjer pusti vrata odklenjena, do spolnega akta. In o vsem sva se tudi natančno pogovorila, še preden sva ta scenarij odigrala,« je dejal igralec, čigar zgodbo vsaj deloma potrjujejo izsledki devetmesečne policijske preiskave. Nikoli ga niso ovadili, saj »Effiejina zgodba ni bila dovolj močna, da bi z njo lahko šli na sodišče«, čeprav ni jasno, ali so tako sklenili zaradi pomanjkanja in odsotnosti dokazov, prič ali česa drugega.

Zaupal se je botri

Hammer je v luči škandala izgubil ženo, razblinila se je njegova cvetoča igralska kariera, saj sta z njim prekinila sodelovanje njegov dolgoletni publicist in agencija, ki ga je zastopala, v vodo pa mu je padla tudi vrsta igralskih projektov. Za vse prevzema odgovornost, ne nazadnje si je sam zakockal življenje, čeprav je vsaj delno vlogo igrala tudi njegova otroška travma, o kateri je doslej molčal. Kot 13-letni deček je bil namreč žrtev spolne zlorabe, ta grozljiva izkušnja pa je – tako je prepričan zvezdnik – v njem rodila težnjo po bolj mračnih spolnih praksah.

Hotel se je ubiti Pred škandalom je Armie iz Los Angelesa pobegnil na Kajmanske otoke, a je tam spoznal, da ni pobegnil pred demoni, ki so ga lovili. V trenutku najhujše stiske je celo poskušal končati svoje življenje. »Preprosto sem zakorakal v ocean in plaval tako daleč na odprto morje, kot sem le lahko. Tam pa sem upal, da mi bo zmanjkalo moči in se bom utopil. Ali pa, da me povozi čoln ali napade morski pes,« je priznal samomorilske vzgibe. A tudi, da se je spomnil na svoja otroka, še vedno na kopnem. »Zato sem se vrnil na obalo. Tega jima nisem mogel narediti.«

»Takrat je bilo prvič, da sem spoznal spolnost. In pri tem nisem imel nobene besede ter nobenega nazora. Vsiljena mi je bila,« je prvič javno spregovoril in razkril, da je bil tisti, ki ga je na ta najbolj ostuden način oropal otroške nedolžnosti, mlad duhovnik. »Seks sem spoznal na grd, strašen način. Bil sem brez nadzora nad situacijo. Zato sem kasneje želel in zahteval prav to – jaz sem želel biti tisti, ki ima ves nadzor.« O travmatičnih najstniških izkušnjah se je Armie pozneje zaupal danes pokojnemu prijatelju in svoji botri Candace Garvey, ki je njegovo zgodbo potrdila.

Čeprav je bil do žensk nasilen, naj bi bila vsa njegova razmerja vzajemna.

Uživa v vlogi dominantnega ljubimca, kar je posledica dogodka v otroštvu.

Uspešno je končal rehabilitacijo in sedaj kot mentor pomaga drugim odvisnikom. FOTO: Contigo/Getty Images