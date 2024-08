Od četrtka proti Dunaju večja gneča. Ne gre za vračanje turistov, kriva je Taylor Swift

Turneja Eras se nadaljuje v naši soseščini: več kot 150.000 ljudi bo tri noči uživalo v glasbi na dunajskem stadionu Ernst-Happel. Taylor Swift je svojo turnejo začela marca lani, ko je imela turnejo po Severni in nato Južni Ameriki, letos poleti pa je na turneji po Evropi, kjer bo imela skupno 51 koncertov.

Pevka je turnejo zasnovala tako, da prikaže bogat opus svoje 18-letne glasbene kariere, zato na koncertih v treh urah in pol zapoje več kot 45 pesmi. Poleg tega je na turnejo vključila tudi akustični set, kjer oboževalce preseneča s pesmimi, ki jih sicer na turnejah ne izvaja.

Vstopnice so bile v prodaji že pred letom dni, cene pa so se praviloma gibale med 60 in 300 evri, dražje vstopnice pa so vključevale darila, kot so majice s pevčevim obrazom. Zdaj lahko kupite malo vstopnic in večina jih je dražjih od 500 evrov.

Vstopnice so bile v prodaji že pred letom dni. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Nekateri so preprosto obsedeni s Taylor. Pripravljeni so plačati na stotine ali celo tisoče evrov, da prepotujejo svet in o njem vedo vse. Kljub temu se najdejo tisti, ki se sprašujejo, kako je lahko kdo zaljubljen v te pesmi, poroča Slobodna Dalmacija.

