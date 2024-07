Krvavo na otroški plesni delavnici! Zabodel 11 otrok, dva umrla

Množični napad z nožem na otroški plesni delavnici z glasbo Taylor Swift je do temeljev pretresel Britance. Znano je, da sta dva otroka umrla, devet drugih je bilo ranjenih, v incident sta bila ujeta tudi dva odrasla.

Policija je potrdila, da je bil v povezavi z napadom aretiran 17-letni napadalec iz Cardiffa. Incident, ki se je zgodil v ponedeljek, 29. julija, so priče opisale kot »grozljiv«, otroci naj bi »krvavi tekali po ulicah«.

Približno 25 otrok se je v ponedeljek med 10. in 12. uro udeležilo plesne delavnice na temo Taylor Swift. V nekem trenutku je v prostor vstopil storilec z nožem v rokah in začel napadati otroke, je povedala vodja tamkajšnje policije Serena Kennedy. Policisti so prejeli poročila o napadu ob 11.47 dopoldne, nato pa na prizorišču zločina šokirani odkrili več žrtev »srditega napada«, med katerimi so bile mnoge resno poškodovane.

Mrtva dva, devet ranjenih

Potrjeno je, da sta mrtva dva otroka, devet drugih je ranjenih, dva odrasla pa sta med napadom utrpela poškodbe. Šest naj bi se jih še vedno borilo za življenje – vključno z odraslimi, ki so skušali zaščititi otroke.

Mnogi ljudje so svoje sožalje in obup delili na družbenih omrežjih. FOTO: Darren Staples Afp

Med tiskovno konferenco nekaj po 19. uri je glavna policistka dejala: »Verjamemo, da so odrasli, ki so bili poškodovani, pogumno poskušali zaščititi napadene otroke. »Kot mama in babica si ne morem predstavljati bolečine in trpljenja, s katerima se spopadajo družine žrtev.«

Kot v grozljivki

Priče so povedale, da so bili šokantni prizori napada podobni »grozljivki«, saj so otroci »krvavi tekali po ulicah«.

Moški, ki je delal na bližnji hiši, je povedal: »Slišal sem otroke, kako se igrajo, nato pa zaslišal preklinjanje in kričanje. Prišel sem ven, da bi videl, kaj se dogaja - mislil sem, da gre za prepir. Slišal sem dva različna krika in jok mater. Ti prizori bodo ostali z mano za večno.«

Po navedbah časnika The Mirror je očividec Bare Varathan, lastnik trgovine na vogalu ulice, kjer se je zgodil napad, povedal, da ga je poklical zaposleni in mu rekel: »Šef, pojdi v trgovino!«

Dejal je: »Videl sem sedem do deset otrok pred stavbo. Bili so poškodovani, krvaveli so. Bili so na cesti in bežali ven. Zabodeni so bili tukaj, tukaj, tukaj, povsod,« je Varathan pokazal predel vratu, hrbta in prsi. »Vsi so bili stari okoli deset let. Eden izmed njih je bil huje poškodovan. Upam, da bodo v redu.«

Policisti v Southportu po napadu. FOTO: Darren Staples Afp

»Prispela sta samo dva policijska džipa in reševalni vozili, nato pa je prišla oborožena policija in storilca odpeljala iz vrtca. Nekdo mi je povedal, da je prišel s taksijem in imel pri sebi nož.«

Motiv ni znan

Policisti so zaradi suma umora in poskusa umora prijeli 17-letnika, ki ostaja v priporu. Trenutno ni znano, kakšen je bil motiv grozljivega napada, policija pa ne verjame, da bi bil povezan s terorizmom. Med tiskovno konferenco je glavna policistka opozorila, da je v

Številni ljudje so se zbrali in poklonili žrtvam grozovitega incidenta ter položili vence pred policijsko ogrado na prizorišču.

Sožalje izrekla tudi kraljeva družina

Mnogi ljudje so svoje sožalje in obup delili na družbenih omrežjih – vključno s princem Williamom in princeso Kate. Na svojem uradnem računu X sta zapisala: »Kot starša si ne moreva predstavljati, kaj preživljajo družine, prijatelji in bližnji tistih, ki so bili danes ubiti in ranjeni v Southportu.«

»Svojo ljubezen, misli in molitve pošiljava vsem, ki so vpleteni v ta grozljivi in gnusni napad. Hvala, tudi reševalcem, ki so, kljub temu da so se srečali z najbolj grozljivimi prizori, pokazali sočutje in strokovnost, ko jih je skupnost najbolj potrebovala.«

Ganljivo sporočilo sta podpisala z »W & C«.

Žalujoči so položili cvetje na kraju incidenta. FOTO: Temilade Adelaja Reuters

Premier Sir Keir Starmer je dejal: »Današnji dogodki so resnično grozni in vem, da je celotna država globoko šokirana nad videnim in slišanim. Vem, da govorim v imenu vseh, ko rečem, da so naše misli in sožalje z žrtvami, njihovimi družinami, prijatelji in širšo skupnostjo. Nemogoče si je predstavljati, kaj preživljajo.«

Zahvalil se je tudi reševalnim službam za njihov trud in dodal: »Danes so se odzvali na grozen incident. Želim se jim zahvaliti za strokovnost, ki so jo pri tem izkazali.«