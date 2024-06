Taylor Swift osvojila še Londončane. Nastop je morala večkrat prekiniti

Ameriška pevka Taylor Swift in njena rekorderska turneja Eras Tour sta minuli konec tedna osvojili London. Večkratna dobitnica grammyja ni le tri večere zapored nastopila pred 90.000-glavo množico na razprodanem stadionu Wembley, ampak je posnela tudi prikupen selfie v zakulisju s prestolonaslednikom princem Williamom in njegovima otrokoma, princem Georgeem in princeso Charlotte.

»Vse najboljše za rojstni dan, M8!« je na instagramu zapisala Swiftova pod fotografijo s princem Williamom, ki je minuli teden dopolnil 42 let. »Londonski nastopi so se začeli čudovito.« Fotografija je na instagramu tako rekoč v nekaj urah zbrala na milijone všečkov. Čeprav je bil na njej tudi njen fant in junak superbowla Travis Kelce, je princ William na svojem profilu objavil alternativno sliko brez njega.

Topla dobrodošlica

Swiftova je bila deležna tople dobrodošlice po vsem Londonu, katerega prometni sistem je v njeno čast objavil spremenjeni zemljevid, na katerem so imena rednih postajališč in linij podzemne železnice nadomestili z naslovi in citati njenih pesmi. Pevka je bila deležna celo poklona iz Buckinghamske palače, kjer je pihalni orkester, ki je med slovesno menjavo straže zaigral njeno uspešnico Shake It Off iz leta 2014. »Ne morem se ustaviti, ne morem nehati gruvati,« so poleg posnetka nastopa zapisali na instagram profilu kraljevske družine.

Množica oboževalk pred stadionom Wembley, kjer je Taylor Swift minuli konec tedna nastopila trikrat, avgusta pa bo še petkrat. FOTO: Benjamin Cremel/AFP

Tudi londonski živalski vrt je zaznamoval prihod Swiftove v mesto in na družbenih omrežjih objavil, da lahko vsakdo z vstopnico za turnejo Eras Tour ta mesec prejme popust za vstop v živalski vrt. Londonski zoo je delil tudi tri starejše fotografije, ko jih je obiskala tudi sama. »Obiskala nas je leta 2012, zdaj pa se je vrnila v London na največjo turnejo vseh časov,« so zapisali v živalskem vrtu in povabili pevko, naj se spet oglasi.

Vroči koncerti

Pevkin petkov koncert, prvi od osmih načrtovanih nastopov na Wembleyju v juniju in avgustu, je poleg princa Williama z otrokoma pritegnil vrsto drugih uglednih obiskovalcev, kot so vodja laburistične stranke Keir Starmer, Nicola Coughlan iz priljubljene nanizanke Bridgerton ter igralki Salma Hayek in Cara Delevingne.

»Kaj je boljšega kot preživeti petkov večer v najbolj vznemirljivem mestu na svetu?« je Taylor Swift dejala množici na Wembleyju. Toda pevka je morala petkov nastop – ki je sledil razprodanim nastopom v Združenem kraljestvu v Cardiffu, Liverpoolu in Edinburghu – prekiniti najmanj štirikrat, saj so obiskovalci zaradi vročinskega vala padali v nezavest.

Swiftova se je s princem Williamom srečala že na dobrodelni prireditvi leta 2013 v Kensingtonski palači, kjer ga je skupaj z rock zvezdnikom Jonom Bon Jovijem pripeljala na oder, kjer so skupaj zapeli njihovo megauspešnico Livin' on a Prayer. Koncert Taylor Swift si je lani v Los Angelesu ogledala še ena članica britanske kraljevske družine – Meghan Markle, žena princa Harryja.