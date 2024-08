Podnebni aktivisti nad Taylor Swift: Ultrabogati nas ubijajo

Pet podnebnih aktivistov iz poljske podružnice skupine Last Generation je pred petkovim koncertom pop zvezdnice Taylor Swift v Varšavi ustavilo kolono vozil in jim s tem začasno blokiralo dostop do stadiona. Aktivisti so na protestu opozorili, da Swift in številni drugi zvezdniki pretirano onesnažujejo okolje.

»Ultrabogati nas ubijajo,« je pisalo na transparentih protestnikov. Eden od aktivistov pa na omrežju X objavil videoposnetek, na katerem je opozoril, da »Taylor Swift, drugi zvezdniki in politiki pretirano izkoriščajo moč in vire Zemlje«.

Za zdaj še ni jasno, ali je bila v koloni tudi ameriška pevka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tridnevni varšavski del turneje Eras sicer poteka brez težav. Po poročanju lokalnih medijev je Swift na petkovem koncertu nekaj besed občinstvu spregovorila tudi v poljščini. Danes pa bo potekal njen tretji koncert v Varšavi.

Swift je bila v zadnjem času večkrat tarča kritik, da prepogosto leti z zasebnim letalom in s tem onesnažuje okolje.