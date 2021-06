Oboževalkam se meša: izbrskali so golega Damiana (FOTO)

Letošnja Evrovizija je med najbolj zaželene moške na planetu izstrelila mladega rockerja. Zadnja dva tedna lahko poslušamo številne ženske, kako vzdihujejo za njim in se mu dobesedno mečejo pod noge. In če smo že mislili, da žensk ne more še bolj obnoreti, so vztrajne oboževalke izbrskale njegove vroče fotografije, zaradi katerih bi lahko Italijan Damiano postal še bolj zaželen.Našli so tri leta staro fotografijo, na kateri je Damiano popolnoma gol in njegovo telo še ni tako potetovirano, kot je danes. Pod fotografijo so se usuli komentarji, število všečkov pa narašča iz ure v uro.