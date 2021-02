Oboževalec jo zalezuje in ji grozi s smrtjo

Med trumo oboževalcev se je spet našel eden, ki je šel predaleč. FOTO: Perez/x17online.com

Šele pred dvema letoma jeprivršala na svetovno glasbeno sceno, pa vendar je nekoliko darkerska najstnica, ki je z debitantskim albumom s podelitve grammyjev odnesla kar vsa štiri najpomembnejša odličja, že dodobra spoznala tudi manj bleščečo plat slave. Njeno temačno in srhljivo plat, zaradi katere pri komaj 19 letih trepeta za življenje.»Ne moreš dobiti tega, kar si želiš. Razen če si želiš umreti zame,« je črno zevalo na belem pisemskem papirju, ki je prijadral v pevkin nabiralnik. »In umrla boš. Za kaj boš umrla?« Zlovešče besede, ki so se rodile v očitno blodnjavem umu, ki za Billie opreza in jo zalezuje že najmanj od avgusta, v sledečih mesecih pa ji je poslal tudi najmanj 13 pisem. Vsa s podobno vsebino, kjer je rdeča nit zvezdničina smrt. »Bojim se za lastno varnost in varnost družine. Doma se ne počutim več varne. Ukradel mi je notranji mir, čustveno sem razrvana,« se je Billie obrnila na sodnika, ki ji je že odobril nalog prepovedi približevanja.Mlada pevka, o kateri se govori kot o glasu svoje generacije, je v 23-letnem Johnu očitno nekaj premaknila. V njem prebudila mračno obsedenost, ki ga je prignala do in prek roba. Za Billie je že od poletja oprezal, se utaboril na ulici nasproti doma, kjer zvezdnica živi s starši. Ko je prihajala domov ali odhajala, je buljil vanjo ter med bolščanjem samemu sebi nekaj govoril, nerazumljive stvari z zloveščim glasom.A včasih tudi to ni bilo dovolj, med strmenjem vanjo je z roko naredil gesto, da ji prereže vrat. In ko temu dodamo pisma, je Billiejin strah ne le razumljiv, temveč tudi upravičen. »Če zapustim hišo in želim le malce uživati in se gibati po svoji soseski, se ob tem ne počutim več varno. Strah me je, da se mi bo približal in me ranil. Vsakokrat, ko ga vidim, želim zakričati,« je povedala sodniku in nadaljevala, da jo zdaj vselej, ko se vrača domov, dušita strah in tesnoba, da bo Hearle morda tam. Jo čakal.»In običajno tudi je tam.« Njene besede je podkrepil še oče, da je Hearle s svojim nadlegovanjem in zalezovanjem vso družino oropal miru in varnosti. Pri tem pa pokazal tudi pisma, ki jih je dobivala njegova hči. »Vedeti moraš, da če tega ne boš jemala resno, potem boš umrla. O tem ni nikakršnega dvoma.«Billiejino pričevanje in besede njene družine so bili dovolj, da se John pevki in njeni družini ne sme več približati, ogibati se mora tudi njihovi družinski posesti. Za zdaj do 4. marca, ko je razpisano zaslišanje in bo sodnik presodil, kako naprej.Šele dve leti je na glasbeni sceni, pa vendar Hearle ni prvi moški, ki je zmotil njen duševni mir. Že junija lani je sodnik namreč odobril triletni nalog prepovedi približevanja, ki se je pri Billie doma brez povabila v le nekaj dneh pojavil sedemkrat, ob tem pa kazal jasne znake precej blodnjavega vedenja. Zalegle niso niti besede pevkinega očeta, da Billie ni doma in naj jih pusti pri miru. Prenell je gladko vse preslišal, slišal je le bitje svojega srca, ki utripa za Billie. Zaradi česar je tedaj celo pripotoval iz domačega New Yorka do pevkinega losangeleškega domovanja. In to kljub pandemiji, ki je bila v New Yorku na vrhuncu.